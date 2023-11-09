全球總裁Matthias也現身站台，此次也是他今年二度來台，足見對台灣市場的重視。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

Longines浪琴表Mini DolceVita迷你多情系列羅馬飾紋面盤搭配紅色鱷魚皮革錶帶腕錶，售價5萬3400元。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

Longines浪琴表Mini DolceVita迷你多情系列羅馬鏤雕鍍金面盤搭配高級象牙白鱷魚皮革錶帶鑲鑽腕錶，售價12萬2300元。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

Longines浪琴表Mini DolceVita迷你多情系列Cosmo面盤搭配不鏽鋼鑲鑽腕錶，售價13萬1300元。（吳松翰攝／黃唯淯台北傳真）

浪琴表（Longines）自新任全球總裁Matthias Breschan接掌品牌舵手後，積極佈局腕表市場的中級價位帶產品，並帶來多款叫好叫座的腕表新品。今年11月台灣發表全新Mini DolceVita迷你多情系列，也將總裁請來台灣新品發表會，足見總廠對台灣市場的高度重視。活動現場同時請來模特兒王心恬等人展演全新迷你多情系列，王心恬笑說腕表設計方中帶圓加上帶鑽的設計，不管是搭洋裝還是較俐落的褲裝都很適合，但被問到會帶著它去比三鐵嗎？她嚇的花容失色說不行這樣表會掉鑽，她會心痛死。

全新發表的浪琴迷你多情系列是基於1997年與2015年發表的DolceVita多情系列演變而來，但論述多情腕表造型歷史，則可上考至1910年代之遠，當時此這種長方型表殼設計頗具好評，並在1920-30年代有著大幅度成長；此次重新登場的Mini DolceVita除了尺寸縮小顯的更迷你袖珍外，方中帶圓的Cosmo面盤與帶鑽設計十分搶眼，另外也發表薄荷綠、象牙白、寧靜藍、淡雅粉四種多彩色系，供服裝搭配使用。