浪琴表（Longines）自新任全球總裁Matthias Breschan接掌品牌舵手後，積極佈局腕表市場的中級價位帶產品，並帶來多款叫好叫座的腕表新品。今年11月台灣發表全新Mini DolceVita迷你多情系列，也將總裁請來台灣新品發表會，足見總廠對台灣市場的高度重視。活動現場同時請來模特兒王心恬等人展演全新迷你多情系列，王心恬笑說腕表設計方中帶圓加上帶鑽的設計，不管是搭洋裝還是較俐落的褲裝都很適合，但被問到會帶著它去比三鐵嗎？她嚇的花容失色說不行這樣表會掉鑽，她會心痛死。
全新發表的浪琴迷你多情系列是基於1997年與2015年發表的DolceVita多情系列演變而來，但論述多情腕表造型歷史，則可上考至1910年代之遠，當時此這種長方型表殼設計頗具好評，並在1920-30年代有著大幅度成長；此次重新登場的Mini DolceVita除了尺寸縮小顯的更迷你袖珍外，方中帶圓的Cosmo面盤與帶鑽設計十分搶眼，另外也發表薄荷綠、象牙白、寧靜藍、淡雅粉四種多彩色系，供服裝搭配使用。
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