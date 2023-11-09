每一個人的性格都不同，有些人因個性互補而成為朋友，甚至還是彼此的貴人。《搜狐網》分享3組最適合當工作夥伴的星座組合，他們能為對方帶來正面影響，還可以帶旺事業運，可說是最強神隊友。

▍水瓶座＆摩羯座

水瓶座個性勇敢又愛冒險，而且自身能力強，職場上表現出色，但有時容易衝動行事，摩羯座相較之下較冷靜，從不做魯莽的事情，兩者性格截然不同，不僅沒有相互排斥，甚至還彼此欣賞，一個敢衝一個謹慎，聯手合作總能做出亮眼成績。

▍獅子座＆雙魚座

獅子座霸道又幹練，雙魚座則是體貼溫柔，兩人看似不合，但他們內心其實都很敏感，無論獅子座外表多強大，仍需要被關心，雙魚座正好善於理解，能夠看出獅子座的心思，交代事情時又不冒犯其尊嚴，獅子座也是明眼人，互相合作與依靠，有助於事業發展。

▍牡羊座＆金牛座

牡羊座無時無刻充滿活力，做事有衝勁和鬥志，再加上他們腦筋動得快，工作上做出不少成績，不過牡羊座比較衝動，粗心與馬虎也容易帶來問題，金牛座則是腳踏實地，行事謹慎又細心，兩者剛好互補，搭配在一起能讓事業越走越廣。