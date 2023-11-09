民眾黨昨拋出3份內參民調，顯示白、藍總統參選人柯文哲、侯友宜分別與民進黨賴清德互比時，柯文哲全勝，但媒體人質疑是離奇的「柯學加權」才有此結果。民眾黨發言人陳智菡今(9日)則駁斥加權誤差，稱所有民調都有加權。張禹宣則回擊，不只是「柯學魔法加權」還有「柯學魔法抽樣」，相同題目，柯文哲的手機、市話原始數據差距高達25.1%，「請問柯文哲自己相信嗎？」

民眾黨昨公布3份內參民調，結果顯示柯文哲與賴清德互比的平均差距是4.83％，侯友宜與賴互比的平均差距為-3.8％，但張禹宣指出，數據都是經由「柯學魔法調和」，隱藏交叉分析跟原始數據，丟出離奇的加權調和，難道就叫做公平？陳智菡今則回應，純市話也會加權，原始調查資料不可能直接符合台灣年齡分布、性別、戶籍、教育程度四項結構，所以不管是網路問卷、市內電話、手機電話、手機簡訊，通通都需要將原始樣本加權調整至符合上述四項結構的比例。

張禹宣今(9日)下午也在臉書發文，柯辦下午召開記者會特別針對民調回應，用了「反擊」「荒謬」等字眼駁斥「柯學魔法調和」，聲稱「所有的民調都會做加權」。

張禹宣拿出柯陣營公布的《求真民調》的原始數據，反問一個簡單的問題，「請問哪個平行宇宙抽樣出來的912份手機民調，會做出這樣的原始數據：賴27.85%、侯20.39%、柯39.14%」；「而與此同時，同樣一題的市話抽樣，卻又呈現完全相反的數字：賴37.41%、侯28.97%、柯14.04%」。

張禹宣也問說，「請問柯文哲自己相信嗎？請問這個狀況有可能發生在真實世界嗎？」那個平行宇宙中正在談的，應該不是「藍白合」是「綠藍合」。同一個問題，柯文哲的民調原始數據差距可以高達25.1%，「這已經不是柯學魔法調和的問題，根本是柯學魔法抽樣」。

張禹宣表示，全台灣4000萬個手機門號，手機抽樣的母體本來就大有問題，與市話抽樣還有市面上的民調南轅北轍的數據，就是最好的證明。但更可怕的是，柯文哲卻還拿著這樣的手機數據，比照市話的方式進行加權，加權完就算了還把完全不同的命題，完全不同的機構進行柯學魔法調和，最後得到了「偉哉柯總統」的民調。

張禹宣也酸說，當然所有民調都有加權，但絕不是這種「柯學加權」。