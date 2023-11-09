影帝梁朝偉在影壇擁有崇高地位，日前奪下大陸金雞獎影帝，成為首位集齊金馬獎、香港電影金像獎、大陸金雞獎的「三金」大滿貫影帝，不過能達成如此成就，除了精湛演技外，他的敬業態度也是值得推崇，近日他受訪時，提到當年拍攝《鹿鼎記》的幕後趣事，讓人相當敬佩。

梁朝偉曾在1984年版本的劇集《鹿鼎記》中飾演韋小寶，當時飾演康熙的還是劉德華，兩人一搭一唱精采詮釋角色之間的微妙關係，也是讓金庸最為滿意的一個版本。

梁朝偉拍攝《鹿鼎記》時的敬業態度令人佩服。（圖／中時資料照）

據《香港01》報導，梁朝偉近日接受訪問時提到，當年得知要飾演韋小寶時，他立刻就將原著小說找來，並看了6遍，細讀每個細節做足功課，其中一場戲拍攝到凌晨2點，幕後人員不確定道具上有幾隻鳥，雖然梁朝偉立刻說「5隻」，但沒被採信，隨後致電監製得到相同答案，梁朝偉也俏皮表示：「所以，Don't challenge me」，也讓人見識到他的敬業態度和超強記憶力。

梁朝偉從影40年，獲得5次香港電影金像獎最佳男主角、3次金馬獎最佳男主角，今年又奪下金雞獎最佳男主角獎，成為華語影史首位「三金」大滿貫影帝，今年更在威尼斯影展獲得「終身成就金獅獎」，實力備受肯定。