交通部有意暫緩違停記點新制，但維持罰款，意外掀起職業駕駛、民間路權團體的戰火。交通部今（9）日傍晚宣布，配套措施完成前，上下客貨臨停及騎樓停車違規，今日起暫停記點仍會罰款，並要求地方政府3個月內完成第一波標誌標線的畫設，後續評估恢復記點的時間。

交通部聲明指出，6月30日立法院通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案生效施行，道安連續3個月死亡人數下降。本次條例修正，民眾可檢舉項目由46項增加為59項，且其中上下客貨違規臨停及騎樓停車均需併記1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。

交通部表示，11月2日邀集內政部警政署、22縣市政府召會研商社會各界關切事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市，均反映民眾檢舉違規臨停及騎樓停車案件，已影響基層司機駕駛工作與生計，也造成該等違規案件數量暴增，希望微調作法。

交通部說，廣納各界意見並與相關單位討論檢討後，將朝兩方向進行，各縣市在每隔約100至150公尺紅線未劃設至少10％黃線或專用車格提供臨停前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是要罰款。其次，地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需時間，在配套尚未完成前，在騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但也要罰款。

交通部已請各縣市政府檢討朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10％黃線或專用車格，在各縣市未劃設完成前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但仍依規定處以300至600元罰款。另交通部已會商內政部警政署就檢舉影片或照片，確認確有妨礙人車通行情事才舉發，其餘則應審酌施予勸導。

交通部說，騎樓停車納入民眾可檢舉項目後，車主頻繁被檢舉，考量地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚需配套及時間，配套尚未完成前，騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不記點，但仍罰款。另現行裁罰細則規定深夜時段0至6時，以勸導免予舉發原則，地方政府可因地依管理配套需要，另行公告勸導免予舉發之區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間。

交通部表示，行人零死亡推動聯盟今日記者會所提的事項，「交通部表達感謝」，強調不會改變民眾檢舉及違規記點制度。聯盟所提從工程著手，包括檢討過寬車道寬度、規畫停車格與臨停區域，交通部正與地方政府盤點中，並教育輔導民眾勿在路口轉角等危險位置攔車部分，已會商計程車業界加強宣導，將會同地方政府及計程車產業持續積極辦理。