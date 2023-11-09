馬祖海巡隊派遣線上2艘巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚。（圖／海巡署提供）

今（9）日9時許海巡署第十一巡防區揮部，接獲民眾報案，一艘不明目大陸船舶闖東莒海域，立即通報馬祖海巡隊前往，並於東莒大埔澳1.3浬處查獲大陸籍「無船名」漁船違規越界捕撈作業，即以35噸及沿岸多功能CP艇包夾，運用優勢警力強勢登檢，扣留該船帶返南竿福澳港偵辦。

馬祖海巡隊派遣線上2艘巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚。（圖／海巡署提供）

馬祖海巡隊派遣線上2艘巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚。（圖／海巡署提供）

馬祖海巡隊表示，接獲通報後，立即派遣線上2艘巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚，陸船見巡防艇立即加速逃逸，巡防艇多次向陸船廣播停船受檢未果後，即實施雙艇包夾，並由5名海巡人員以優勢警力強行登檢陸船，初步檢視船上3名大陸船員，清查艙間有漁獲雜魚26公斤，未見豬肉、牛肉及其產製品或廚餘殘羹，歷經2小時航程押解陸船返回南竿福澳港，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」查處，3名大陸船員調查後留置。

馬祖海巡隊派遣線上2艘巡防艇前往查處，於東莒大埔澳附近海域發現中國大陸籍「無船名」漁船違規使用拖網捕魚。（圖／海巡署提供）

海巡署第十一巡防區指揮部表示：將持續加強東莒地區岸、海巡邏密度，增設紅外線熱像儀等科技監偵設備；另已在今年9月1日協調連江縣政府同意，將儘速增設東莒等5處偏遠地區11套監視設備，今年度迄今，第十一巡防區共計驅離陸船131艘、登檢扣留11艘39人。同時也呼籲民眾如發現海上有任何不法活動，請立即撥打118海巡服務專線，第十一巡防區將立即派員前往查處，全力守護國境及國人安全。