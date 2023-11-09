鋼板裁剪流通大廠新光鋼(2031)今年業績大放異彩，累計前三季稅後淨利達到13億多元，每股稅後淨利為4.07元、年增507.46％，明顯優於去年同期的每股稅淨利0.67元。

新光鋼業績大放異彩，新光鋼董事長粟明德(圖右)表示,主要是風險管控得當。（圖片來源：新光鋼鐵提供）

對於前三季業績亮眼，新光鋼董事長粟明德表示，主要這段期間，該公司對於鋼品庫存的調節、匯率風險的管控及銷售策略的調整得宜，才會獲得正面的效果。

展望未來，粟明德認為，目前鋼鐵景氣接近谷底，因原料成本居高不下，再跌有限，加上下游持續降低庫存，有助於需求的釋出，何況，景氣不可能長期不好。因此預期鋼鐵景氣再經過一、二季的調整，預計明年初總統大選後，最快第二季起鋼價就有調升的機會。

新光鋼司日前召開董事會，通過第3季財報案。第3季合併營收為44億4,413萬元，較去年同期成長4.2％，累計前3季合併營收為119億4,628萬元，較去年同期減少8.13％。同時，新光鋼第3季稅後淨利為4億2,808萬元，較去年同期轉盈，單季每股稅後淨利1.33元；累計前3季稅後淨利13億0,813萬元，較去年同期大增509％，每股稅後淨利4.07元，明顯優於去年同期的每股稅後淨利0.67元。

值得一提的是，截至目前為止，新光鋼獲利已經超越去年全年，且由於旗下的前端離岸風電設備製造公司已正式登錄興櫃戰略板，營運前景看好，也將帶動新光鋼營運動能的提升。

另外，新光鋼自結10月合併營收為11億9,144萬元，較去年同期減少20.05％，也較9月減少18.48％。累計前10月合併營收為131億3,771萬元，較去年同期減少9.35％。