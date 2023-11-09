法拉利姐（張婷婷）曾因法拉利跑車被刮花鬧上新聞，被封「法拉利姐」，因事件爭議使她爆紅，她也趁勢進演藝圈，但人氣不如預期，之後退出演藝圈，近年則經營直播。未料，法拉利姐今在臉書透露收到恐怖威脅，並要將她傷害，使她心生畏懼決定報警。

法拉利姐退出演藝圈後，轉進大陸開飲料店，近年則努力經營直播，靠網友打賞「臉書星星」賺取利潤。她今9日突在臉書貼出分享網友的訊息，表示「「畜牲狗人妖，他媽的有夠醜。」對方更威脅嗆聲「出門小心點別被我遇到，我一定拿開山刀殺你。」讓法拉利姐（張婷婷）心生畏懼，向網友喊話「請酸民自重，這樣的言論已經構成人身安全的傷害，經紀人已經請律師處理交由警方調查了。」

法拉利姐（張婷婷）遭網友威脅。（圖/法拉姐姊FB）

對此，網友們看了全怒了「說真的怎麼酸還沒關係，有時搞笑，但不要言語恐嚇人家」、「太可惡了，支持提告」、「真的要提告、給這些講話口無遮攔的人一點教訓、不喜歡可以不要看啊、這樣對人家、恐嚇人家、再來酸民有什麼權利看不起任何人、大家都是人生父母養的、一點同理心都沒有嗎？」、「瓦們是婷婷的騎士捍衛公主」、「講話好像都不用負責一樣，一定要抓起來」。