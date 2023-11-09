首次出國前的興奮與期待感，讓人難以忘懷，但玩回來後到底滿不滿意，就是另外一回事了。一名網友透露，日前第一次出國，與家人跟團到韓國玩了5天4夜，但最後卻感覺蠻無聊的，好奇問「有人也覺得出國其實很花錢又沒什麼享受到嗎？」

鄉民「robertgarcia」今（9）日在PTT女板表示，日前與家人跟團去韓國玩了5天4夜，是他人生中第一次出國，但行程排得很緊湊，大部分時間都在趕路，每個景點待不到2小時，且不是看古蹟就是逛百貨，甚至還有去公園的。

原PO提到，他對於韓式料理感覺普普，加上這趟旅行住的飯店也蠻一般的，整體感受只覺得第一次的出國經驗相當無聊，沒有享受到的感覺，「花了兩萬多塊出國覺得好像沒有很值得，出國的錢全部拿去吃美食可能還會比較開心」。

但其他人則認為，關鍵點其實在「跟團」上，說「跟團這樣很正常，主要是方便又不用動腦而已」、「跟團又跟家人，還是低價團，請問哪裡會好玩」、「跟家人一起還跟團，就算是去外太空也會覺得難玩啦」、「跟團超無聊的，自己逛才爽」。

其他人也指出「不喜歡韓國食物還去，自討苦吃」、「日本之前跟團去一樣很無聊，重點在跟團」、「五月時帶媽媽自由行釜山很好玩啊」、「日韓都很無聊，一直吃一直逛而已，不適合你，去錯地方了」。