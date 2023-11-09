高雄左營大路從舊城南門圓環起往北到臺17線翠華左楠路口段，長期因為空中電纜及電線桿影響市容，再加上人行道已老舊破損，高雄市工務局道路養護工程處向中央爭取經費補助，針對「圓環至埤子頭路」段進行改造，同時協調台電公司配合辦理電纜地下化，目前已完成圓環至左營大路6巷口人行道，後續左營大路6巷口至埤子頭路人行道正加緊施工中，計畫完成之後，將給左營大路帶來煥然一新的面貌。

原本左營大路圓環至埤子頭路段空中電纜及電線桿影響市容，人行道也已老舊破損。（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局表示，左營大路是左營地區重要的交通幹線，沿線貫串左營舊城區的古蹟、人文、美食等景點，東側臨蓮池潭風景區，西側近海軍基地，也形成北高雄的民生及商業活動中心。為提升景觀與通行安全，經道工處向內政部國土管理署申請補助獲准，並協調台電進行街道兩側空中電纜下地及電桿拆除，第一期改善工程（圓環至左營大路6巷）已於今年8月完工，第二期工程（左營大路6巷至埤子頭路）也接續在今年10月底進場施工。

左營大路圓環至埤子頭路段改善工程完工之後，不只市容變清爽，行人用路也更安全了。（圖片來源：高雄市工務局提供）

關於左營大路上的空中電纜及變電箱下地事宜雖已討論多年，然而地方上對於移設位置仍難以取得共識。考量民意需求殷切，市府持續積極溝通，終獲當地住戶首肯同意電箱下地及電桿遷移位置，並由台電公司配合調整電纜下地設計，道工處配合調整人行道改造內容。

鳥瞰改善後的路段，用路環境更友善了。（圖片來源：高雄市工務局提供）

考量左營大路路幅有限且交通量大，採分街廓施工改善人行道以降低交通衝擊，台電公司則配合工進同步辦理纜線及電箱下地事宜，施工期間除人行道封閉，部份慢車道及停車空間亦受影響，請民眾配合遵守相關警示引導措施或提前改道，以維安全及避免耽誤行程。人本交通環境是市府致力推動的民生建設，期能提供市民更安全、安心的環境與更佳的市容景觀。