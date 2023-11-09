民生醫院為提供市民及就醫民眾更佳的就醫體驗，打造全新中庭候診環境，並持續改善醫院軟硬體設施，市長陳其邁9日出席記者會，與民生醫院院長顏家祺及出席貴賓共同參與翻新啟用儀式。

陳其邁感謝民生醫院所有同仁付出的辛勞，他以民生醫院為榮，民生醫院是高雄市政府指定的傳染病專責應變醫院，在Covid-19疫情期間就像打仗一樣，疫情嚴峻之時也曾清空過2次，也收治許多病患，在登革熱疫情上更是全國檢驗量能最高的分子實驗室，一天包括血清分型最高可達600例，是高雄在守護市民健康、傳染病防治方面最堅強、也最重要的專責醫院。

陳其邁表示，民生醫院是百年醫院，有非常悠久的歷史傳統，是高雄市的鎮市之寶，守護市民的健康，除了作為傳染病專責醫院，還有檢驗室以及飛象家園全國，是首創之重大兒虐致重度障礙照護專區，他也提及蔡英文總統曾來訪飛象家園，並將民生醫院經驗與衛福部等相關單位分享，民生醫院除了既有的醫療體系，也持續創新、落實ESG策略。

最後，陳其邁指出，民生醫院與社區民眾有很密切的互動，因此，民生醫院將環境維持更好，讓醫院再度擦亮招牌、重新再出發，相信對高雄是一件非常重要的事情，也是民生醫院很重要的一個里程碑。

高雄市立民生醫院前身「打狗醫院」 成立於1914年，至今109年歷史，為全國成立最久的醫院之一。

民生醫院表示，為確保病患在就診過程感受到最大的舒適和安心，在翻新中庭空間時，不僅改善地板、照明和空調設備，也佈置了綠意植物，引進先進的叫號系統，亦有連鎖超商進駐，有效緩解原有大廳空間不足、走廊擁擠的問題，營造一個寬敞、明亮和方便的候診環境，讓民眾在等待就診期間能更加輕鬆自在度過候診時間，未來也將持續改善、提升醫療品質，為守護市民健康而進步。