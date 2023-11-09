Manolo Blahnik鞋款做工精緻細膩，「The Craft」虛擬空間就可以為讀者展示其工藝流程。（Manolo Blahnik提供／黃唯淯台北傳真）

所有製鞋時的流程與技術，在「The Craft」上都看的到。（Manolo Blahnik提供／黃唯淯台北傳真）

女星曾愷玹婚後極少曝光，外界僅知她近幾年成立藝術選品店，陣日與藝術品為伍的她，卻笑說自己對Manolo Blahnik有超乎執著的愛，更說經營藝術品的老公平常都只送她球鞋，高跟鞋都她自己買。而活動當日以一身Blugirl碧綠色套裝現身的她，也在現場小唸老公說平常穿太露他都會碎嘴。但今天這樣穿很對老公胃口，也讓人看到他們夫妻之間的幽默相處之道。

精品製鞋品牌Manolo Blahnik在今年10月份時推出「The Craft」的互動網站，旨在向一般民眾推廣Manolo Blahnik精湛製鞋工藝技術，以八個虛擬小場景，點出品牌聲勢不墜根本原因。分別為The Design設計、Construction結構、Typologies款式、Techniques工藝、Accessories配飾、Materials材質、The Making製作、Men’s男士系列為主軸。虛擬空間悉數由總裁Kristina Blahnik設計，她更提到這個計畫是為紀念叔叔Manolo Blahnik創立品牌50周年所呈現的計畫，自2021年開始並於今年再度擴展，「The Craft」也將是未來Manolo Blahnik想溝通的重點。