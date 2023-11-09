新生代演員安于晴因清秀五官和清新氣質有「小林依晨」之稱，演出作品有《最完美的女孩》、《電競高校》等等，她今年初赴泰國旅遊，遭當地警察勒索，直到拿錢才肯放行，消息傳到泰國，泰國的警察總長更出面道歉，警察局長也因此下台，泰國警方承認有收錢，涉案員警遭到法院起訴，安于晴得知後發文吐露心聲。

安于晴今（9）日發文透露看到泰警判決的心情，「事情終於告一段落，距離這事情相隔十個月了…現在出國的人越來越多，希望大家出國都可以玩的安心」，經過這事後也沒有影響她對泰國的印象，直言「泰國還是很美好，機會還是想去玩，說不定有工作可能有機會再去」，並用英文表示想念泰國，也使用泰文表示希望一切會好起來，安于晴提到這個事件確實造成了創傷，不過她認為全世界各地都有可能會有貪腐的事情發生，不是只有泰國有，她相信泰國的優點比缺點多，且泰國有迷人的文化，最後寫下「Love & peace（愛與和平）」。

貼文發布後，不少泰國網友湧入留言：「歡迎再來泰國，泰國粉絲很想念妳」、「泰國歡迎妳！普吉島新開的 Carnival Magic Phuket 非常漂亮！妳一定要來玩！」、「希望未來還能再看到妳來泰國」。泰國檢方3月以違反刑法起訴6名涉案警員，4名警員因勒索被判處5年有期徒刑，另外2名警員協助攔車但未直接涉及勒索因此無罪釋放，員警索取的2萬7千泰銖（約2.4萬新台幣）將繳回國庫。