2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，同時副手人選也備受矚目。沒想到今（9）日有媒體報導，根據知情人士表示，賴清德的副手人選，在總統蔡英文的勸說下，駐美代表蕭美琴終於點頭，將回國投入選戰，這也代表「賴蕭配」將拍板定案，引發討論。

針對媒體問到副手人選及民調等問題，賴清德日前表示，不分區立委的名單公布後，就會來公布副總統人選的名單，敬請大家能夠支持；他認為自己的民調會在45％以上，不會有低於35％，而有棄保的現象產生。

根據網媒《上報》的報導指出，本月在蔡英文勸說下，蕭美琴終於點頭擔任賴清德的副手人選，同時也確定將回國投入選戰。該份報導更指出，有知情人士也證實了這個消息，黨內呼聲最高的「賴蕭配」可望成形，而此消息一出，有許多綠營人士也放下心中大石，甚至還有人私下探詢邀請蕭站台的管道。