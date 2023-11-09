特勤隨扈藏「暗器」！偵爆犬配美軍「這款超強耳罩」阻干擾。(葉庭欣攝)

有夠萌！國安局特勤中心今（9日）上午舉行「安全維護專精訓練結訓暨編成典禮 」，而憲兵指揮部偵爆犬小組也納入編組，特別的是，現場偵爆犬（拉布拉多）配戴「與美軍同規」的抗噪耳罩，能有效降低50%噪音，避免犬隻受造勢會場聲響所干擾。

憲兵指揮部偵爆犬小組為此次「安維8號」編組之一，將受特勤中心作戰管制，由軍犬分隊編組領犬員及偵爆犬，針對相關參選人前往場所執行偵檢任務，目前共有11隻偵爆犬待命，採用的犬隻為拉布拉多犬，具有良好的嗅覺，可有效偵測C4、TNT及黑色火藥等爆材，為各國常見的工作犬。

特別的是，「安維8號」成軍典禮現場，偵爆犬均配戴「抗噪耳罩」與「鞋子」，現場領犬員說明，偵爆犬戴的抗噪耳罩能有效降低周遭環境50%噪音，避免偵爆犬受造勢會場的舞台、鞭炮等噪音干擾，而影響執勤精確度，抗噪耳罩也是美軍同規格配備，確保軍犬在搭乘軍機時，不會受到噪音干擾，而鞋子則是避免犬隻在光滑地面上打滑的現象，亦可提升搜索專注力。

在動態操演部分，偵爆犬也進行爆裂物搜索，迅速在摩托車中找到藏匿的炸藥位置。