70多歲男子捷運站內亮刀 捷警當場壓制送辦

北市一名70多歲男子，8日晚間9時許，在捷運西門站搭乘電梯與乘客發生輕微碰撞衍生口角糾紛，竟從隨身提袋中取出水果刀向該名乘客作勢揮舞恐嚇，站內守望員警接獲通報後與保全人員立即上前制伏持刀老翁，過程中無人受傷，並依現行犯當場逮捕，交由趕赴現場之轄區派出所帶離，全案依涉嫌妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。

捷運警察隊表示，林姓男子經常搭乘捷運，曾多次因讓座或碰撞而與其他旅客衍生糾紛，並取出刀械類之危險物品作勢恐嚇，因此遭警方移送法辦，為避免安全事故發生，警方早已將林男列為問題人物，

警方接獲捷運公司通報該名林男進站時，加派警力掌握動態行蹤以預防事故，員警第一時間即在現場予以制止壓制逮捕，未影響捷運旅運安全。

捷警隊提醒民眾，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或易燃物品，違反者除捷運公司得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案。