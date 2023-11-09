電影《愛爾瑪的情與慾》為奧地利名導迪特・伯納繼《席勒：死神與少女》之後，再度以藝術家為題材拍攝的最新作品，同時從音樂大師馬勒的遺孀愛爾瑪，以及她的愛人之一，才華洋溢的表現主義藝術家奧斯卡・柯克西卡的視角出發，讓觀眾得以從不同面向來看待這段感情，感受這兩個人從內在到外在的變化與掙扎，將他們之間瘋狂的愛慾糾葛毫無保留地搬上大銀幕。

電影找來近年以《最後的王國》深植人心的奧地利女星艾蜜莉卡克斯，以及劇場演員瓦倫丁波斯特梅爾共同演出，兩人從畫室床戰到野外，毫不扭捏的表演讓導演迪特大力讚賞。除了愛爾瑪與眾多情人間的感情描繪，電影也帶出了她對音樂事業的野心以及傑出品味，一場在馬勒逝世後，坐在台下觀賞交響樂團排練時，對指揮演繹方式不滿而直言指正「這不是馬勒要的感覺」的戲，更讓人看到她對馬勒與音樂無比崇高的敬意。

除了導演身分外，迪特・伯納也是一名演員，曾主演國際名導麥可・漢內克的第一部長片作品《第七大陸》，並客串演出其經典作品《鋼琴教師》。因此，在執導或創作劇本時，迪特相當重視角色的複雜性，拒絕單一、絕對的觀點，希望能給角色更立體、豐厚的刻劃。

他表示自己多年前讀到兩人的愛情軼事時，便深受吸引，渴望有朝一日能將故事拍成電影，「這是一個發生在古代的傳記故事，但人物的遭遇和困境卻很現代，我希望觀眾可以看到一個女人在才子圍繞下閃閃發光、自信從容的面貌，以及一個男人傾盡全力創作，不僅僅為了成就自己，也為了與他所愛的女人分享所有。」《愛爾瑪的情與慾》將於11月10日在台上映。