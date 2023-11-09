為加深臺灣與法國影視產業的合作與交流，「法國國家電影與動畫中心」 (CNC）與文策院9日再次簽署「合作意向書」(MOU)，由 CNC 董事長多明尼克 布東納與文策院董事長蔡嘉駿代表簽署，宣示臺法兩國在文化內容產業上，以國家層級建立緊密的合作關係、展開長期合作。蔡嘉駿表示，臺灣與法國在創作自由與多樣性上擁有共有價值與信念；布東納亦將臺灣視為影視創作的亞洲最佳夥伴，並強調：「CNC會永遠支持臺灣！」

此次合作意向書中，CNC 與文策院有「新銳人才培育」、「創作自由」、「數位內容創作」、「國際合製」四個面向的合作。CNC 董事長多明尼克 •布東納致詞時指出，在短短四年間，文策院已成為一個獲得國際認可的強大組織，面對美國的串流巨頭，臺灣展現強大毅力，將亞洲力量跟東南亞力量凝聚。這份 MOU 是雙方密切交流與合作的成果，顯示臺灣在影視部分、劇場、電視影集及虛擬實境部分，都是法國創作領域的最佳夥伴。今天簽署後會提供聯合協助方案，讓兩方創作人才透過合作工作坊或駐村，來改變生態系，最後更強調：「CNC會永遠支持臺灣！」

文策院董事長蔡嘉駿於致詞中表示，文策院可以在成立不到五年的時間內，就可與在歐洲及全球都威力強大的CNC來締結這個合作備忘錄，感到興奮及受寵若驚，並指出：「法國與臺灣在追求民主價值和創作自由上，兩個國家有非常深切且相同的價值觀。」他還以昨晚喝的紅酒數量，來譬喻兩國間深厚的交情，並大力讚賞法國人的熱情。未來雙方將在「兒童少年節目」、「影集開發」、「動畫製作」、「國際人才培養」上，為臺法的影視產業締造更深更廣的合作機會。

法國在台協會主任巴黎思也樂見未來臺法更深入的合作，表示因雙方擁有相同的文化包容與多元性，今日簽署的合作意向書對法國與臺灣來說都非常重要。透過攜手合作及有創意的內容，文策院可以在國際上為臺灣發聲，因此我們需要更多的企劃項目，讓我們延續過去幾年來的好成績。法國是臺灣的最佳夥伴，也會持續支持臺灣，維護民主軟實力。

而蔡嘉駿會後受訪時也透露，自文策院成立後，團隊就一直與CNC保持聯繫，經過三年的努力，很興奮今天終於開花結果。他表示臺灣是個科技大國，對藝術發展不遺餘力，而法國在這方面同樣走得很前面。在今日的MOU簽署後，自今年底起預計將先規劃為期兩、三個月的工作坊，明年兩邊也將互派駐村人員，期盼透過長達數年的合作深化彼此藝術文化的交流。最後，蔡嘉駿更強調：「這項MOU有效期限會是無限期，希望文策院跟CNC能夠永無止盡的合作！」此外，文策院將和 CNC於TCCF 閉幕典禮中，頒出金額三萬美金的最大獎 「TAICCAX CNC AWARD」鼓舞創作者。