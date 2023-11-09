金門縣消防局獲報後緊急出動8車及職義消20名迅速趕抵滅火，才未釀出更大災禍。(于家麒攝)

民宿後院疑似正在充電中的電瓶突然起火，無人察覺加上起火處為木造景觀平台，火勢一發不可收拾。(于家麒攝)

原本絕美的民宿後院被燒得面目全非，災損暫無法估算，起火原因目前仍由消防局火調科調查中。(于家麒攝)

民宿部分房間被濃煙薰得烏漆麻黑，屋主表示損失暫無法估算，但幸好無人員傷亡。(于家麒攝)

原本絕美的民宿後院被燒得面目全非，部分房間也被濃煙薰得烏漆麻黑，詳細起火原因目前仍在調查中。(于家麒攝)

位於金門縣金寧鄉西堡地區一處知名庭園式民宿，今(9)日下午後院疑似正在充電中的電瓶突然起火，恰巧主人外出、民宿也未入住房客至無人察覺，加上起火處為木造景觀平台，火勢一發不可收拾，並竄起漫天濃濃黑煙，據了解是剛好有名外送員途經附近發現失火緊急幫忙報警，消防隊緊急出動8車及職義消20名迅速趕抵滅火，才未釀出更大災禍。

不過原本絕美的後院被燒得面目全非，部分房間也被濃煙薰得烏漆麻黑，屋主表示災損暫無法估算，但無人傷亡才是大幸。至於詳細起火原因目前仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，今日下午15時31分獲報，指稱金寧鄉西堡一處民宿有火災發生，現場已有黑煙竄出。消防局緊急出動各式車輛8車及職義消20名，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救。由於起火建築為庭園式民宿，易燃物及木造裝置眾多，火勢從民宿外部迅速往建築物燃燒，消防局立即動員搶救，所幸當時現場民宿無人員住宿且除屋外庭園及倉庫部分受燒外，並無延燒至屋內，現場無人員傷亡。

消防局說明，此次火警發生地點為一民宿，火災狀況吸引附近居民關心，消防局救災車組到達時，建築物後方造景樹及室外木地板、圍欄已全面燃燒。現場指揮官於確認安全後，立即指派救災人員共佈署4條水線進行射水搶救，現場也有多名義消前往協助，在職義消通力合作下，火勢迅速於15時48分獲得控制，並於15時55分火勢撲滅，燃燒面積約31.5平方公尺。經了解該起火民宿屋外部分，屋主有進行電池充電，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

消防局第一大隊長陳叁奇呼籲，一般鋰電池在正常使用並不會產生爆炸之危險，購買時應認明具有商品安全標章之產品，避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭亦避免放置可(易)燃物，電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質不可使用，避免發生異常起火燃燒；並提醒民眾廢棄電池及電瓶勿隨意堆置，應透過清潔隊、合格電池回收商進行回收，以確保安全。