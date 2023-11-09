巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日自加薩走廊越境突襲以色列，以色列先密集空襲加薩、後派地面部隊大舉進攻，誓言殲滅哈瑪斯。以軍近日打進哈瑪斯最大據點所在地加薩市（Gaza City），清理哈瑪斯武裝份子構築的地道。英國媒體記者冒險隨以軍進入宛若「城下之城」的地道系統，發現至少17處防禦工事，入口之一甚至設在幼稚園後面。以軍宣稱，10月7日以來摧毀的哈瑪斯地道入口約130處。
加薩走廊戰火持續至周四（9日）進入第34天。英國《每日郵報》記者柯雷文（Nick Craven）獲邀隨同以色列國防軍部隊採訪。柯雷文與其他少數記者搭乘悍馬戰車繞過橘子樹與橄欖樹果園，漫天塵土之中抵達加薩邊境，全員戴鋼盔、著防彈衣換乘裝甲運兵車越境，通過一個月前遭哈瑪斯武裝份子破壞、如今由以軍防守的圍籬時，同車持機槍的一名士兵笑著對柯雷文說：「歡迎來到戰爭！」
記者隨軍往加薩走廊北部顛簸移動，不到2公里外就是交火戰場，以軍坦克發砲、重型機槍掃射躲藏在印尼醫院（Indonesian Hospital）或醫院附近的哈瑪斯武裝份子。
柯雷文等戰地記者與駐紮於加薩走廊北端貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）鎮的以軍尼格夫旅（Negev Brigade）官兵會合，此地位於加薩市北郊。除了旅長，尼格夫旅全是後備軍人，包括牙醫、貸款仲介、學生，肩負尋找哈瑪斯地道的重任。50多歲的旅長艾巴茲（Ivri Elbaz）形容，哈瑪斯開鑿的地道有如「城下之城」（a "city beneath a city"）：「哈瑪斯恐怖分子會像地鼠一樣跳出來開槍，然後鑽回地道逃走。我們的任務是攻擊他們，阻除他們朝平民開槍發射飛彈的能耐。」
尼格夫旅在一處小面積區域發現超過17條地道，部分長達好幾英里，連接加薩市南區更大的地道網，或者通往以色列。艾巴茲上校帶領記者來到目前發現最大的隧道入口之一，地點就在一處幼稚園後方，不啻是哈瑪斯利用平民與基礎設施當作「人肉盾牌」的例子。
《每日郵報》報導，繪製示意圖說明以軍發現的哈瑪斯地道，目前已知數量約1300條，加薩走廊北、中、南都有，總長估約483公里，有些深達地下40公尺。地道會用水泥加強結構，通往設有精密儀器的控制室、裝設發電機與通風設備的大型房室、結構強化的燃料彈藥庫，人質則住在更深處的大型房室。為了摧毀地道網，以軍使用有「碉堡剋星」之稱的鑽地彈，方能有效攻擊。
柯雷文舉目所及都是殘破的建築，房內留有日常用品。艾巴茲強調，麾下士兵是有道德準則的國民兵，盡力善待平民，不像哈瑪斯武裝份子闖入民宅屠殺老人與兒童，利用醫院、住宅、學校掩護，「每天都看得到，走進醫院發現底下有彈藥庫地道；逐戶檢查發現一條又一條地道，裝滿彈藥與解說如何攻擊以色列、屠殺以色列公民的文件」。他們相信，只有摧毀哈瑪斯，和平才會再次降臨加薩。
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