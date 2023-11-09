巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日自加薩走廊越境突襲以色列，以色列先密集空襲加薩、後派地面部隊大舉進攻，誓言殲滅哈瑪斯。以軍近日打進哈瑪斯最大據點所在地加薩市（Gaza City），清理哈瑪斯武裝份子構築的地道。英國媒體記者冒險隨以軍進入宛若「城下之城」的地道系統，發現至少17處防禦工事，入口之一甚至設在幼稚園後面。以軍宣稱，10月7日以來摧毀的哈瑪斯地道入口約130處。

加薩走廊戰火持續至周四（9日）進入第34天。英國《每日郵報》記者柯雷文（Nick Craven）獲邀隨同以色列國防軍部隊採訪。柯雷文與其他少數記者搭乘悍馬戰車繞過橘子樹與橄欖樹果園，漫天塵土之中抵達加薩邊境，全員戴鋼盔、著防彈衣換乘裝甲運兵車越境，通過一個月前遭哈瑪斯武裝份子破壞、如今由以軍防守的圍籬時，同車持機槍的一名士兵笑著對柯雷文說：「歡迎來到戰爭！」

記者隨軍往加薩走廊北部顛簸移動，不到2公里外就是交火戰場，以軍坦克發砲、重型機槍掃射躲藏在印尼醫院（Indonesian Hospital）或醫院附近的哈瑪斯武裝份子。

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground.



130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023

柯雷文等戰地記者與駐紮於加薩走廊北端貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）鎮的以軍尼格夫旅（Negev Brigade）官兵會合，此地位於加薩市北郊。除了旅長，尼格夫旅全是後備軍人，包括牙醫、貸款仲介、學生，肩負尋找哈瑪斯地道的重任。50多歲的旅長艾巴茲（Ivri Elbaz）形容，哈瑪斯開鑿的地道有如「城下之城」（a "city beneath a city"）：「哈瑪斯恐怖分子會像地鼠一樣跳出來開槍，然後鑽回地道逃走。我們的任務是攻擊他們，阻除他們朝平民開槍發射飛彈的能耐。」

尼格夫旅在一處小面積區域發現超過17條地道，部分長達好幾英里，連接加薩市南區更大的地道網，或者通往以色列。艾巴茲上校帶領記者來到目前發現最大的隧道入口之一，地點就在一處幼稚園後方，不啻是哈瑪斯利用平民與基礎設施當作「人肉盾牌」的例子。

以色列軍方9日發布地面部隊士兵檢查加薩走廊一處哈瑪斯武裝份子地道入口的場面。（路透）

《每日郵報》報導，繪製示意圖說明以軍發現的哈瑪斯地道，目前已知數量約1300條，加薩走廊北、中、南都有，總長估約483公里，有些深達地下40公尺。地道會用水泥加強結構，通往設有精密儀器的控制室、裝設發電機與通風設備的大型房室、結構強化的燃料彈藥庫，人質則住在更深處的大型房室。為了摧毀地道網，以軍使用有「碉堡剋星」之稱的鑽地彈，方能有效攻擊。

柯雷文舉目所及都是殘破的建築，房內留有日常用品。艾巴茲強調，麾下士兵是有道德準則的國民兵，盡力善待平民，不像哈瑪斯武裝份子闖入民宅屠殺老人與兒童，利用醫院、住宅、學校掩護，「每天都看得到，走進醫院發現底下有彈藥庫地道；逐戶檢查發現一條又一條地道，裝滿彈藥與解說如何攻擊以色列、屠殺以色列公民的文件」。他們相信，只有摧毀哈瑪斯，和平才會再次降臨加薩。