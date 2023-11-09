漫威影集《洛基》第2季推出以來好評不斷，更被諸多影評人、觀眾譽為「漫威最棒影集之一」，並將於10日迎來最終完結篇。「洛基」本人也在完結篇播出前，透過官方帳號分享影集畫面，貼文一出也瞬間引爆粉絲們熱烈回應，更有網友寫下「好希望最後一集不是50分鐘而是2個小時」、「我已經等不及了，只有六集根本不夠！」、「雖然影集名稱就叫《洛基》，但每次洛基出場我還是會忍不住興奮到尖叫」，《洛基》第二季在第五集中埋下的伏筆，也讓觀眾紛紛推測作品將在完結篇迎來重大轉折，令粉絲們無比期待。

在最新一集的故事中，湯姆希德斯、歐文威爾森、關繼威等人經歷多元宇宙遭到嚴重破壞，就連時間變異管理局都難逃被毀滅的危機，沒想到湯姆希德斯飾演的「洛基」卻在關鍵時刻再度「時間溜脫」，跳躍到不同宇宙，也揭曉各個角色們在其他平行宇宙的身份，洛基也必須在完全沒有人認得自己是誰的情況下，招募戰友們同心協力試圖拯救多元宇宙。在故事結尾，「洛基」也說出全劇最重要的台詞，「重點不在時間、地點或是原因，重點在於是誰，我能改寫故事」，彷彿宣告找到反敗為勝的關鍵。

《洛基》第2季除了有燒腦的故事線、刺激的打鬥戲、以及強大的卡司陣容外，更因為「洛基」一角在兩季故事中細膩而又豐富的成長之路備受粉絲喜愛。洛基從在《雷神索爾》系列電影中，一位拒人於千里之外的惡作劇之神，到能夠敞開心胸讓梅比斯和老歐等人走進自己的世界、並承認他所做的一切都是因為不想失去最愛的人，洛基竟已在不知不覺中，成為有勇氣去擁抱世界的善意、能不顧一切的保護自己珍視之人的真正英雄。

此外， 「女洛基」希爾維在劇中偶然聽到的歌曲，紐約搖滾樂團「地下絲絨」（The Velvet Underground）的經典名曲《Oh! Sweet Nuthin》也因此再度引發熱烈關注，在社群平台上的超高討論度，也讓世人們見識到《洛基》第二季的無窮魅力。

《洛基》第2季由湯姆希德斯頓、歐文威爾森以及奧斯卡最佳男配角關繼威共同主演，一同在時間變異管理局（TVA） 展開全新的冒險故事，試圖解決「時間溜脫 Time-slipping」的問題。《洛基》第2季前5集已在Disney＋ 獨家熱播中，並將於本週迎來最終大結局。