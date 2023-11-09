基隆市壽山路役政公園雜草叢生，讓許多民眾不太敢帶孩子走進草地，希望市府能將這片草地改種比較好維護的巴西地毯草。（徐佑昇攝）

基隆市議長童子瑋（左）、議員陳宜（右）邀集市府各單位會勘，除針對役政公園的草地外，也希望能夠解決周邊停車空間不足的問題。（徐佑昇攝）

基隆市壽山路上的役政公園有近一公頃的草地，原本應該是民眾可以踏青遊玩的好去處，但因為疏於管理，導致雜草叢生。基隆市政府表示，目前市府已有役政公園的規畫案，將會把民眾的意見納入規畫，讓這個空間能夠變得煥然一新。

因為役政公園內雜草叢生，且周遭地勢不平整，基隆市議員陳宜與議長童子瑋9日下午在役政公園召開會勘，邀集市政府交通處長王圳宏、工務處長陳耀川、都發處長謝孝昆，希望能共同解決這片草地的問題。

公園志工陳先生表示，役政公園的草地缺乏維護管理，草地上隨處可見狗的排泄物，讓前來運動的民眾無奈又生氣。陳先生希望能將草地改種植四季常綠且耐踐踏的「巴西地毯草」，志工隊也願意認養這片綠地。

陳宜認為，希望市政府能用最經濟的花費，打造最適合基隆人使用的公園，長輩與志工們也很樂意貢獻他們的餘力來認養這個公園來當快樂的志工。

童子瑋說，役政公園應是市民與遊客同享的重要資產，加上連接二沙灣砲台的無敵海景，讓人心曠神怡。期盼市政府能從善如流，好好改造役政公園的草地空間。

最後，童子瑋感謝陳宜議員的用心，不斷爭取基隆市民的親子與戶外休憩需求。童子瑋強調，希望役政公園的草地空間成為基隆戶外活動的亮點，搭配從基隆塔、主普壇、中正公園一路到二沙灣砲台的遊憩廊帶，成為最民眾、親子休閒的好去處。

基隆市都發處長謝孝昆表示，提供更多、更舒適的開放空間或公園給市民，市府責無旁貸。市府今年已有針對役政公園的規畫案，市府會納入現場民眾提供的相關意見，後續也會要求廠商協助，把市民的需求及意見融入規畫案。