台灣離婚率高，每對夫妻不見得都能白頭偕老。一名專門處理離婚訴訟的律師發出勸世文，經手的案子多了，發現許多男性會主張離婚，是受不了老婆婚後當起「媽蟲」，婚後不工作、不做家事也不顧小孩，拿著老公的血汗錢享受，直呼當「媽蟲」被離婚也不用太驚訝。

「媽蟲們真的不要鬧！」一名離婚律師在Dcard發文，坦言一開始執業是傾向幫媽媽們爭取權益的，但隨著處理的案子越來越多，發現很多男人受不了最後主張離婚，探究根本原因來自於老婆不工作、不做家事不煮飯也不顧小孩、學歷太低導致小孩小學作業也教不了、思想空泛、跟社會脫節等問題。

所謂「媽蟲」一詞源自韓國，指的是小孩已經上幼兒園甚至小學了，還不返回職場、無生產力，在家花老公的錢，像隻寄生蟲一樣的女人。

律師指出，媽蟲總會聲淚俱下地說自己付出青春、拿命幫男方生小孩、有工作只是沒有工資等網路毒雞湯文，卻不懂反思「當妳跟媽蟲聚會逛百貨公司、吃美食的時候，有想到妳先生正辛苦的工作嗎？當妳大手大腳的買週年慶保養品組合、去醫美打雷射的時候，有想到妳先生可能正被客戶刁難被老版洗臉嗎？當妳抱怨老公晚餐沒買到妳喜歡吃的那間餐盒時，有想到妳先生這一天是怎麼過的嗎？」

「沒有，妳只想到妳自己」，律師批評這些媽媽生了一個孩子就像吃了無敵星星，什麼都要聽妳的，自以為母憑子貴抓了雞毛當令箭，奉勸要當媽蟲的女人，先搞清楚老公會心甘情願被妳寄生一輩子，否則被離婚的時候不用太驚訝，也不用罵她只幫男人不幫女人，「我是女人，但我不是媽蟲」。

貼文引起熱議，「同意妳說的，如果要當全職的家庭主婦，那就是傳統的男主外女主內，應該要打理好家裡的事，讓先生可以在外放心賺錢」、「感情是互相的，誰都會受不了只有付出沒有回報」、「最可怕的是你跟這些女生講道理，他們也只會拘泥在：我生小孩我身材走樣我鬼門關走一回我犧牲奉獻很多欸！」、「不管怎樣，女人還是要有自己的事業」。