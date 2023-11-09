高美溼地是台中海線地區知名景點，但台中市議員楊典忠指出，高美溼地近年來觀光客大幅減少，今年暑假就比去年同期減少約5成，且不但溼地周邊設施不足，公車班次也明顯不足，市府竟還解散原本設置的高美溼地跨局處小組，要求重視海線觀光發展與景點串聯，把觀光客找回來。

楊典忠拿出交通部觀光署的資料數據說，高美溼地今年7月約吸引3萬7000多人次觀光客來遊玩、較去年7月的8萬7000多人次減少57％，8月份情況也沒好多少，僅有3萬3000多人次觀光客到高美溼地、比去年8月的7萬3000多人次減少了54％，創下2018年同期觀光遊客新低紀錄。

楊典忠不滿的說，高美溼地曾被國外網站譽為「一生必遊一次」的景點，今年暑假人潮竟然不見了；台中縣市合併初期，前市長胡志強曾成立跨單位的專責小組，推動高美溼地的保育、觀光與安全，市長盧秀燕也曾說高美溼地是海線最大亮點，現在不僅人潮銳減，跨局處小組也解散，而溼地內缺乏公廁、交通停車亂象多及生態環境轉變問題仍存在，市府應積極整合並解決。

副市長黃國榮表示，市府重視高美溼地的觀光與生態，跨局處小組是任務編組，現在各單位都知道自己的工作範疇，也隨時可以協調；觀光人次減少的問題應有其原因。觀旅局長陳美秀則說，高美溼地是宣傳台中觀光的亮點，會持續努力。