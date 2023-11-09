「華人第一天團」五月天8日正式宣布跨年演唱會「回到那一天25週年巡迴演唱會」，將從2023年12月31日唱到2024年1月1、2、5、6、7日，預計吸引15萬人與五月天在台中洲際棒球場告別2023迎向2024。

五月天出道25年來締造許多超狂紀錄，包括在麥迪遜花園，英國The O2體育館開唱，北京鳥巢開唱20場，8度24場在高雄世運主場館開唱紀錄，到最接近天空的台北101高樓開演，累積至2023年底總共525場大型演唱會，巧合地與象徵五月天25週年的「5」和「25」契合。

五月天的25年，發行過9張專輯，3部演唱會電影，2部紀錄電影，12個主題巡迴演唱會，這次台中跨年演唱會，回到相遇那一年、擁抱那一天，穿越第一天到第9125天，從出道的第一年唱第25年，透過這次的演唱會和歌迷細數9125日子，重溫「最好的一天」的美好。五月天台中跨年演唱會門票18日於拓元售票系統啟售。