根據《美麗島電子報》今天(9日)公布的總統大選第69波追蹤民調，三腳督戰局：民進黨賴清德37.7％、國民黨侯友宜26.8％、民眾黨柯文哲21.3％；而在四腳督的情況下：賴清德34.4％、侯友宜24.5％、柯文哲18.1％、鴻海創辦人郭台銘5.7％。前立委郭正亮表示，前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕的民調應該都很高，都可以幫侯友宜增加相當的分數。

郭正亮今(9日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，如果用全民調決勝負，侯友宜又不是沒有勝算。國民黨大將都聚攏了，至少韓國瑜、盧秀燕這兩人的民調應該都很高，都可以幫侯友宜加相當的分數。

郭正亮接著指出，有人懷疑民調會有1450灌水等等，可是各黨都這樣，國民黨在初選也是用民調，以前也沒有用過別的方法，為什麼現在就特別擔心民調被人家灌水。

郭正亮舉例表示，2020年總統大選，韓國瑜是初選出線，對比民調韓國瑜是45％、郭台銘27％；那時民進黨是希望韓國瑜出線。可是從事後表現來看，韓國瑜真的會比較弱嗎？