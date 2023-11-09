林業署台中分署9日舉行「台中綠網保育策略暨階段推動成果分享」大平台會議，逾百人參與交流。（林業署台中分署提供／陳淑娥台中傳真）

林業及自然保育署台中分署9日舉行「台中綠網保育策略暨階段推動成果分享」大平台會議，展現該分署透過與在地機關、NGO、社區及企業公私協力，串連大肚台地與筏子溪綠藍帶、大安溪與大甲溪溪流保育軸帶，以建構石虎等關注物種生態廊道，共計29個機關團體逾百人參與交流。台中分署指出，大甲溪和筏子溪石虎數量明顯增加，顯示棲地營造奏效。

林業保育署台中分署加強推動綠網保育軸帶空間上的跨機關整合，去年起，透過小平台會議方式，聚焦於溪流生態廊道改善、綠藍帶廊道串聯阻隔改善、大肚臺地綠藍帶廊道串聯的公有地與企業社會環境責任合作協商、筏子溪巴氏銀鮈庇護所棲地營造可行性評估成果分享等相關保育迫切議題討論。

另外更擴大層面辦理2場次大平台會議，主要以保育軸帶規畫與成果分享，優先推動課題之跨域合作討論及交流，透過歷次平台會議、溝通聯繫，共同營造友善棲地，逐步打造完整的生態綠廊。

林業保育署台中分署說明，這次會議分享以綠藍廊道串連、生態植被復育、公私協力參與等3大議題的執行情形與成果，在該分署長期與台中市府農業局合作辦理石虎族群監測調查及保育推動工作，逐步完備台中地區石虎等關注物種的基礎調查工作，結果發現大甲溪和筏子溪石虎數量有明顯的增加，顯示各機關積極辦理棲地營造達到效益。

為了減少棲地破碎，營造生態綠網，委託保育軸帶復育計畫中調查到85科330種物種（台灣特有種38種；列入珍稀物種計32種）成果豐碩。

另為恢復原生綠帶及營造關注物種棲地，該分署配合國土綠網工作，目前已培育狗花椒、台灣百合、正榕等約60種原生植物，逾10萬株苗木，可以提供大肚台地火燒跡地造林復育、海岸及河川保育軸帶生態植被復育等，以加速植生恢復，需仰賴公私部門、在地關注團體及企業協力，共同打造美好城市型生態綠網。

林業保育署台中分署表示，透過平台會議，邀集相關權益關係人齊聚一堂共同交流，除了認識國土生態綠色網絡概念之外，也能串起建構網絡的關鍵「人網」，公私部門協力外，期望未來有更多社區及企業共同合作投入保育行動，持續推動綠網軸帶的串連，編織完善的中台灣生態廊道。