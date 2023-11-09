育兒問題總讓不少爸媽傷透腦筋。一位媽媽近日感嘆，5歲女兒是超級爸控，每次只要她跟老公抱抱、牽手，女兒都會相當生氣，甚至連睡覺也一定要擠在兩人中間，讓很注重跟老公相處時光的原PO相當為難，忍不住上網求助「生女兒之後大家要怎麼維持愛情？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，女兒覺得爸爸只能是自己一個人的，每次只要她和老公抱抱、牽手，女兒都會認真生氣、甚至大哭發脾氣，要求原PO不能再這樣做，就連睡覺時間也不放過，原本原PO很愛抱著老公睡覺，如今女兒都會擠在兩人中間一起入睡，讓原PO相當苦惱，「生女兒之後大家要怎麼維持愛情？」

對此，許多網友紛紛回應，「沒看發文者，還以為是我老公發文，我覺得是階段性的，之前我女兒對我的佔有慾也很強，不准爸爸碰我，連手放我身上都不行，爸爸也不准拿我的任何東西，她會說媽媽的，然後一把搶過來，搶不過來還會生氣大哭，但是現在2歲有比較好了，不過還是做什麼事都要媽媽，不要爸爸」、「知道這是正常發展，但我自身的心理狀態不成熟，很難不去想女兒是要搶自己男人的競爭者，這就是為什麼完全不想生女兒的原因⋯怕會忍不住討厭她」。

另外也有人分享親子相處之道，「哈哈哈，我都趁我女兒轉過頭專心玩玩具的時候偷抱偷親我老公～沒被她發現就好」、「我會叫他們自己去約會，我就能清閒一點了」。