有死亡天使（Angel of Death）之稱的傳奇空中砲艇機最新型號「幽靈騎士」（AC-130J Ghostrider）的105毫米火砲可能很快就消失了，美國空軍特種作戰司令部（AFSOC）向媒體證實，他們打算在2026年前拆卸掉這門標誌性的火砲。隨著阿富汗戰爭結束，以及對美國焦點在於最主要的對手中國大陸的情況下，美國空軍正在重新思考如何利用這架重型武裝攻擊機。

據美國《防務新聞》（Defense New）9日報導，AFSOC還在思考要如何 對「幽靈騎士」進行武裝變更，包括添加小型巡弋飛彈以進行遠距離打擊、安裝先進的主動電子掃描陣列雷達以改善對地目標的跟蹤能力，以及一系列通信和網絡升級，以更好地融入聯合部隊的指揮和控制網絡。

不過一名不具名的美國空軍官員表示，他們尚未就105毫米火砲的命運以及是否會有替代品做出最終決定。這名官員指出，AFSOC目前沒有經費來拆卸火砲，然後不是補上戰力角色空缺，不然替換武器，這意味著最早要到2026年才能拆卸火砲。但他也透露，特種作戰司令部幾乎已經決定拆卸105毫米火砲。

這名官員表示：「在一個你無法自由飛行（對手擁有有效防空武器）的空域長達3個小時的情況下，我們該如何擊敗對手？」「如果他們剝奪了我們長時間徘徊的能力，我們的反擊將會是什麼？」

他表示，從飛機左側拆卸這門105毫米火砲將導致飛機的重心不平衡，以及其它結構問題。他解釋，拆卸武器並修復整個機體的費用可能會達到數百萬美元。

前F-16飛行員、傳統基金會智庫（Heritage Foundation）的高級國防研究員文布爾（John Venable）告訴國防新聞，AC-130J在對抗中國大陸的戰爭中無法生存下來，該指揮部正確地重新思考其使命。然而，他補充說，該指揮部應該保留105毫米火砲，以便在中東等較為寬鬆的環境中執行任務。

文布爾認為：「在高強度的戰爭中，你面臨空對空威脅和遠程地對空飛彈，它（AC-130J）將被排除在外，就像「聯合星」（E-8 JSTARS）聯合偵查指揮機和哨兵式（E-3 Sentry AWACS）空中預警機一樣，幾乎無法在其當前角色中發揮作用。但是，我們仍然需要AC-130在非洲提供部隊掩護，同樣適用於我們在敘利亞的部隊。」

特種作戰司令部已經排除了用正在進行測試的高能雷射來替代火砲的可能性，一名美國空軍官員解釋說，在105毫米火砲所在的位置安裝雷射會引起大量氣流湍流，還將干擾雷射光束的效能。

幽靈騎士是AC-130武裝攻擊機系列的第4代也是最新型號，有時被暱稱為「死死亡天使」，因其龐大的火力而聞名。該飛機首次在越南戰爭期間投入使用。美國軍隊在伊拉克和阿富汗戰爭期間經常使用AC-130，特別是在近距離空中支援任務（CAS）

幽靈騎士於2016年開始交付特種作戰司令部，並於次年達到初始運營能力。它是洛克希德·馬丁製造的C-130J的對地攻擊機版本，配備了雙重火砲，其中包括每分鐘最多可發射200發的30毫米機砲，以及105毫米重砲，還可以攜帶精確導引彈藥，如師AGM-176獅鷲、AGM-114地獄火、GBU-39小直徑炸彈和GBU-69小滑翔炸彈。

一系列因素導致美國空軍重新定位幽靈騎士：「未來的戰鬥將是什麼樣子？」這名美國空軍官員表示。「我們需要么洞五嗎？…我們不想將自己局限於嚴格的特種作戰。那是我們的專業領域，但我們也想擴展能力，向聯合部隊提供一些東西。」