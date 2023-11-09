BMW休旅車被特斯拉撞離停車格，超商側門玻璃被撞碎。（本報資料照）

彰化員林市一對鄭姓夫妻疑似感情問題，今年7月18日晚上兩人約在員林市浮圳路1間超商前相談，鄭男駕駛白色特斯拉到場時，見到妻子坐在友人BMW車內，一時怒火攻心，竟開車來回衝撞，將車撞破超商玻璃，幸並未波及到其他人。彰化地院審理後，依毀損罪判鄭男有期徒刑2月，又犯強制罪，處拘役30日，可易科罰金。

判決指出，今年7月18日晚間20時38分，，30歲鄭男與張姓妻子相約在員林市浮圳路一間超商談事情，當時張女已先坐著男性友人的BMW休旅車到場，並在超商前停車格車內等候。鄭姓男子駕駛白色特斯拉抵達超商後，看到超商停車格的BMW休旅車後，立即用車頭衝撞，將BMW休旅車撞到側轉九十度，並一直頂到超商玻璃，持續前後又連撞5次，導致超商側門大片玻璃全碎，BMW休旅車內2人立即打開車門逃出，所幸當時超商內部沒有顧客用餐，未造成傷亡。

法院審酌，鄭男因懷疑妻子與友人外遇，即開車衝撞友人車輛五次，造成友人車輛毀損，又強制勾住友人脖子。友人則指出是因為車子比較好，不然一定會受傷，雖然跟張女一起出遊不對，但不應以暴力方式處理。張女則表示本案係我先犯錯，我沒有要對被告追究，希望對被告從輕量刑。

考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，與友人調解因條件不一致而未達成和解；依毀損罪，處有期徒刑2月，又犯強制罪，處拘役30日，可易科罰金。可上訴。