嘉義市設有15處「惜食服務站」，可捐食物 、取用食物。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市推廣惜食觀念，設置15處「惜食冰箱服務站」，一般民眾、社福團體、社區型老人共餐及兒少服務方案服務對象都可取用食物，嘉義市國際崇她社、財團法人九華山地藏庵今天捐贈冰箱設備給新設的5站，即日啟用。

嘉義市政府今年輔導西區竹圍社區、東區興村社區、新店社區、北門社區發展協會以及社團法人嘉義市慢飛天使關懷協會等5個單位，新設「惜食冰箱服務站」，嘉義市國際崇她社及財團法人九華山地藏庵捐贈這5個單位單門冰箱5台、冷凍櫃6台及置物櫃7個。

黃敏惠表示，嘉義市持續朝向SDGs永續環境發展指標而努力，鼓勵「惜食」為永續環境盡一份心力，嘉義市政府近年來在多個社區推動「惜食冰箱」，今年有5個社區新加入，帶動居民與社區的連結，更緩解弱勢家庭的負擔。

黃敏惠還說，嘉義市處處充滿人情味，感謝嘉義市國際崇她社、財團法人九華山地藏庵熱心公益，捐贈設備，還有多家企業、民間團體提供即期食品、乾貨物資，發揮嘉義人「有情有義」的精神，集結眾人的愛心，讓嘉義市成為全齡宜居的幸福城市。

財團法人九華山地藏庵董事長黃俊森表示，眾志成城，相信一群人的力量能讓推廣惜食、永續的理念走得更遠。

嘉義市國際崇她社長蔡育芳表示，感謝嘉義市政府的號召，讓眾人凝聚愛與力量，一同為推廣永續、惜食以及分享愛而努力。

嘉義市政府社會處表示，為了不浪費食物，鼓勵企業、食品業者及一般民眾將保存期限內可食用物資，捐贈給「惜食冰箱服務站」，近3年來已輔導成立10個惜食冰箱服務站，今年新增5站，目前全市共15站。