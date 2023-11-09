誇張！新北救護車緊急送醫 路口遇學生「無感」慢慢走

新北市消防局昨天（8日）傍晚5時許，救護車協助一名發燒女童送醫，途中行經新莊區中正路與新興街口，一群學生居然未禮讓救護車先行，緩慢的走在人行穿越道上，直到救護車鳴按多聲喇叭，學生們才快步讓行。轄區新莊分局表示，現階段行人未禮讓救護車尚無法規範，呼籲患者生命權比行人通行權更為重要，應予讓行。

救護車經過路口時，該路口是紅燈，減速緩慢通過。（翻攝畫面）

前方路口學生無視救護車要通過，緩慢的走在斑馬線上。（翻攝畫面）

據了解，新北市新莊區一名2歲女童因高燒不退，女童家人焦急打119請消防局派人前來協助。新北市消防局新莊消防分隊的救護車趕抵現場，檢視女童生命徵象穩定，隨即協助女童後送醫院急救。

救護車一路鳴笛沿著新莊區中正路往迴龍方向直行，途中行經中正路與新興街口，救護車行車方向號誌燈為紅，救護人員見前方有大批行人綠燈走在人行穿越道上，先放緩車速慢慢往前。此時，有的行人聽到救護車鳴笛聲，就停下腳步禮讓沒再前走，沒想到卻有一群學生卻無視救護車慢慢前進，直到救護車連按多聲喇叭，這群學生才快步讓行。

轄區新莊分局表示，現階段行人未禮讓救護車，雖未有明確規範罰則，但救護車開啟警笛執行勤務時，代表著車上有病患急需被救助，是具有優先行駛權，對比行人通行權，患者的生命權和健康權應受保障，也更為重要。

呼籲，民眾若見救護車鳴笛行駛而來，應予禮讓，以避免延誤傷患就醫。同時提醒用路人，完善的通行環境應由行人、汽機車駕駛共同維護，互相禮讓方能維護行車安全。