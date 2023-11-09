隨金管會放寬具證券性質之虛擬通貨業務（簡稱STO)相關規範，國泰證券領先業界，正式取得金管會證期局核准開辦STO業務，成為台灣首家獲准開辦STO業務之證券商；國泰證券與國泰金控數數發中心區塊鏈團隊合作，自行建置STO交易平台，9日宣布首檔攜手「綠點能創」發行「陽光綠益債務型STO」，預計募資3000萬元。

國泰證券董事長莊順裕表示，國泰證券作為全台首家獲准開辦STO業務的證券商，新創之路不僅得投資，後續也充滿挑戰，除提供企業新型態的募資管道，接觸更多潛在投資者外，也能為專業投資人提供多元創新投資選項；莊順裕認為，國證有足夠的專業技術實力開發新型態的創新商品，期待未來同業願意進來，共同帶動創新業務蓬勃發展。

「國泰證券獲准開辦STO業務，是國泰踏入數位資產的第一步」，國泰金控資深副總經理姚旭杰表示，全球已有許多STO成功案例，國泰十分重視創新技術與業務發展，STO交易平台在金融法規的監管下，須搭配設置完善的資訊安全管理機制，提供投資人安全的投資環境。

姚旭杰透露，未來國泰也計畫開放STO交易平台的區塊鏈底層架構供其他證券商使用，可協助證券業降低踏入STO的技術門檻，同時促進具證券性質之虛擬通貨在台灣市場的發展；國泰證券總經理周冠成表示，STO交易平台區塊鏈建置後， 資訊流通可以更透明，不排除在平台上組聯盟，與同業共存共榮。

國泰證券首檔STO發行人為全台第一家再生能源售電業者「陽光伏特家」之母公司「綠點能創」，「陽光綠益債務型STO」發行之方案為６年期債務型STO、年利率為3.5％、採取年配息與到期還本機制，預計募資3000萬。

為打造可信的STO利率訂價，國泰證券與國際知名風險控管技術大廠Numerix和中興大學教授葉宗穎共同合作，開發台灣第一套能有效計算中小企業違約機率的STO評價模型，該模型精準度高達95％。此外，此檔STO申購者能以市場上相對優惠之條件採購綠電，以符合企業ESG需求。