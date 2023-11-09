台東李姓男子去年7月於加油站內沖澡，蔡姓員工見狀制止，李男憤而摔油槍，導致少量汽油逸漏在地，隨後又拿起噴霧式潤滑油朝加油機噴灑，並恐嚇「等一下會爆炸」，警方獲報到場逮捕李男；未料，李以「X你娘」等語辱罵員警，涉犯恐嚇危害安全罪、侮辱公務員罪，遭判4個月徒刑。

台東富岡加油站設有水龍頭供顧客使用，當時李姓男子正用水管沖身體，蔡姓員工向李男喊說「沖完把水管收好」，隨後李男走向加油泵島，且不斷喊叫店長出來，接著「碰」一聲巨響，蔡員回頭看見油槍已被摔在地，李男又從加油機旁邊的工具箱拿取潤滑油往加油機噴灑，接著往廁所方向走，在廁所前面的垃圾桶停下腳步，與蔡員對視並放話說「等一下會爆炸」

「我當然會感到害怕」，蔡姓員工表示，工作場所屬於高風險，要非常專注、小心的地方，李男有一點像是自言自語，但是音量又讓她聽得到。

警方獲報依法將李男逮捕解送至富岡派出所後，李男又以「幹你是很嗆」、「操你娘」、「垃圾」、「懶覺人」、「你娘的老雞巴」等語辱罵在場執勤的章姓員警。

李男辯護律師主張精神障礙減刑，但經診斷為反社會人格違常，非精神疾病，無從依刑法第19條第1項或同條第2項之規定，阻卻其責任能力或減輕其刑。

李男犯恐嚇危害安全罪及侮辱公務員罪，台東地方法院判處應執行有期徒刑4個月，得易科罰金。