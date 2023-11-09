機場吸引大批粉絲到場接機。（粘耿豪攝）

日本男團「JO1」首度來台，將於本周六（11日）晚間在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，今（9日）11位成員在下午3點多搭機抵達台北松山機場，吸引超過200名粉絲到場接機，看到成員們現身，全場掀起熱烈的尖叫聲，他們不僅站定位給媒體拍照，聽到後方粉絲喊話，也特別轉頭揮手回應，歌迷推薦佐藤景瑚要吃小籠包，他也開心回應「好」，相當親民。

「JO1」由大平祥生、川尻蓮、川西拓實、木全翔也、河野純喜、金城碧海、佐藤景瑚、白岩瑠姬、鶴房汐恩、豆原一成、與那城獎共11人組成，因選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》出道，結合日本偶像看重的成員個性魅力與韓國偶像表演的俐落與整齊劃一，2019年出道就有高人氣。粉絲今準備好應援扇，以及寫著「歡迎神顏男團JO1初次蒞臨台灣」的布條來接機，現場他們也相當守秩序。

「JO1」在步出入境大廳時，河野純喜還拿出手機拍天空，大平祥生還特別搖下車窗與粉絲告別，還有歌迷看到偶像後，激動地在原地大哭。有趣的是，羽球好手周天成甫結束BWF世界羽聯超級300系列韓國大師賽，比JO1早一步出關，也引起不小騷動，周天成見許多粉絲等待相當驚訝，粉絲們也不忘對他大喊「恭喜」、「辛苦了」，畫面十分逗趣。