日本女星深田恭子2019年認愛身家百億的富商男友杉本宏之後，多次傳出兩人籌備婚事的消息，甚至還有分手傳聞，讓外界對女神感情狀態更加好奇。直到今年5月深田恭子出席活動被拍到左手無名指有超大鑽戒，疑似被套牢閃瞎全場；而近日深田恭子帶男友見家長，被瘋猜這次真的好事近了。

據日媒《女性自身》報導，2日晚間深田恭子與杉本宏之在高檔餐廳吃完晚餐後，隨後前往一棟普通公寓，而當地居民透露，「聽說這是深田恭子父母住的公寓」，換句話說就是深田恭子帶杉本宏之見家長，外界認為兩人已經進入「結婚倒數」階段。

深田恭子帶男友杉本宏之回父母家，一起慶祝生日。（圖／摘自女性自身X）

而深田恭子與杉本宏之在路上也大方曬恩愛，杉本宏之牽著深田恭子的左手，無名指上清楚看見一枚鑽戒，閃到不行；據悉，杉本宏之特地到深田恭子家，與她的家人一起幫她慶生，離開前杉本宏之更禮貌地向深田恭子父親致意，「今後也請多多關照」。

消息曝光後，深田恭子的粉絲也都很替她高興，希望女神早日成為幸福人妻。其實深田恭子近年除了感情進展引關注，她2021年突然宣布罹患「適應障礙症」得停工，健康狀況亮紅燈，一度讓外界擔憂她是否不會再回歸幕前。