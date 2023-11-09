國民黨總統參選人侯友宜今天到彰化縣和美鎮為該黨立委參選人阮厚爵等人助選，在與基層座談時指出，他有三大理由獲得民眾支持，首先，他一路走來始終如一，講話說到做到；第二，這次大選是戰爭與和平的選擇，他最能保護國家安全；第三，他是基層公務員出身，最能傾聽人民聲音。

「為什麼要選侯友宜？」「侯友宜與別人有什麼不同？」侯友宜在彰化縣長王惠美及立委參選人謝衣鳯、阮厚爵、楊曜聰等人陪同下，與彰化縣水禽、養豬、養雞、酪農等產業協會代表座談，他一開始就問大家，「今天要投侯友宜，有人講得出來為什麼嗎？」

侯友宜表示，他有三大理由讓大家可以放心來支持他，首先，他不要說自己有多厲害，但他自認檢驗過去現在與未來，他做人始終如一，說到做到，答應別人的事要做到，信用很重要。他是鄉下的小孩到台北打拚，到現在可以選總統，就是一路走來始終如一的認真、打拚、講信用。

「第二個投我的理由是國家安全。」侯友宜說，這一仗是戰爭與和平，大家會說，台灣現在又沒戰爭，但大家想想，以色列與巴勒斯坦50年沒有戰，現在說戰就戰。3個候選人中，他最清楚說出反對台獨，戰爭就在周遭，要認真嚴肅看待，他認為最好的軍備是不要戰爭。

第三個理由就是他從基層公務人員一路做起，一輩子摘奸鋤惡，除暴安良，對就對，不對就不對。他是基層公務人員出身，最可以傾聽大家的聲音，他知道人民的苦在哪裡，也最有辦法及能力為人民做事。

侯友宜在產業座談會中，傾聽養殖業心聲，承諾促成產業升級，並提出辦法解決缺工問題。對於進口豬肉產地標示不清，衝擊國產豬市場，並引發食安疑慮，侯友宜認為政府有責任從源頭做好管理，對進口豬肉嚴格把關，產地來源都必須標示清楚、明確，對於不肖改標的業者，查到就是重罰。

他強調，政府要投入資源，全面協助養殖業者進行設備升級；對於目前所普遍面臨的缺工問題，他重申將輔導人力仲介業者投入外展移工服務，並成立多元移工人力平台，藉由專業訓練、管理，讓人力符合產業需求；對於飼料進口價格過高一事，他認為政府對於土地的使用必須傾聽在地的聲音，做出最符合地方需求的使用。