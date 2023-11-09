為解決峨眉鄉竹81線瓶頸路段，新竹縣政府爭取到公路總局「2022~2027年生活圈道路交通系統建設計畫」補助綜合規畫案，總經費743萬元，現為期中階段，將於10日在峨眉鄉湖光社區活動中心辦理第1次地方說明會，希望廣納民意，完善工程內容。

竹81線可通往峨眉湖、12寮休閒園區等多處景點，並可與竹41線銜接通往獅頭山風景區，是峨眉鄉重要的觀光休閒道路。工務處指出，里程2.25k至6.6k路段路寬大多不足6公尺，會車困難，部份路段甚至僅2.5至3公尺，路幅狹小，嚴重影響行車速率及會車安全，位於竹81線上的十寮坑橋老舊又限重，也有改建必要。

工務處針對瓶頸路段，以符合單車道雙向通行最小寬度為基本原則，預計展開拓寬改善。拓寬後道路寬度約8公尺，改善路段長度約2373公尺，包含十寮坑大橋改建及橋梁前後銜接新闢。改善工程建設費用共約6.3億元，其中工程費約5.94億元，用地徵收及地上物拆遷補償約3561萬元。

峨眉鄉曾入選觀光局2021台灣經典小鎮3.0，新竹縣府認為串連重要景點，打造觀光廊帶，便利遊客安排遊程，為重要的配套工作。拓寬改善竹81線瓶頸路段，有其必要性及急迫性，改善後將健全峨眉鄉觀光運輸路網。

辦理說明會後，待完成綜合規畫作業，新竹縣府將再向中央爭取經費，盡速辦理相關工程發包施工等作業，加速推動竹81線改善工程進度。