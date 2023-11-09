陸配擔任立委的爭議引發備役少將于北辰與退輔會主委馮世寬隔空交火，對此，台北市議員侯漢廷表示，于北辰認為陸配有「萬分之一」的叛國可能就不能當立委，依這種有罪推定的「萬一理論」台灣沒有人該活著，這種說法相當於讓台灣淪為極權國家，把台灣所有外省籍、非台灣出生長大的人，通通妖魔化，于北辰現在純粹是在保衛「民進黨掏空的中華民國」。

民眾黨傳可能將陸配徐春鶯列入不分區立委引發爭議，退輔會主委馮世寬8日表示，希望媒體不要詢問有關備役少將于北辰的說法，大笑三聲「這種人物還要我來批評嗎？」讓于北辰在政論節目上大吼自己是榮民、退將，「徐春鶯她會不會背叛我不知道，但只要有千分之一、萬分之一我都不容許」，還直呼「馮世寬難道是新住民的主委？你是退輔會主委！你跟我一樣是退將，你怎麼叫全民來罵我，你沒有資格當我的主委，你不道歉，我每天都要討回公道，請你不要丟我們榮民的臉」。

侯漢廷今(9日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，于北辰稱陸配「心在大陸怎麼會在台灣」，讓他想起2016年「洪素珠要老榮民滾回大陸」一樣，老榮民也是生在大陸，心在台灣，如今于北辰已經跟當年他自己討厭的洪素珠一模一樣，把台灣所有外省籍、非台灣出生長大的人，通通妖魔化。

侯漢廷說，這種「非我族類，其心必異」的風潮，並非台灣所鼓勵的包容、容忍、倡導的多元價值，這甚至沒有談到民主，而是身為人的基本厚道與倫理，若是要用人的出生地、血統來論一個人的好壞，那台灣就是落後、倒退的社會，比中世紀的歐洲還不如。

對於于北辰認為「徐春鶯有萬分之一的機率背叛台灣，就不能接受」，侯漢廷直言，「講這番話等於讓台灣淪為極權社會」，那于將軍或民進黨任何人有沒有萬分之一叛國的可能？依照這個邏輯，不就是有罪推定嗎？萬一將來會偷錢，現在就要抓起來，萬一孩子將來會是殺人犯，就不能讓他出生。

「依照這個『萬一理論』台灣不會有任何人應該要活著，台灣不會有任何人應該有資格活在世界上」，侯漢廷說，于北辰過去對國家的貢獻還是尊重，只是現在已經越走越偏，于現在所說保衛中華民國，已經純粹是在保衛「民進黨掏空的中華民國」，當民進黨的國慶日剩下「Taiwan National Day」時，于北辰怎麼沒有說話？真的熱愛中華民國，反共可以是一種選擇，但當蔡英文同樣在掏空中華民國時，也該用相同標準出言譴責，這樣才叫守護中華民國。當民進黨在教科書中掏空根本、去中國化時，于北辰也應該共同譴責。

侯漢廷也說，其實于北辰在2020年以前，也有加入譴責民進黨去中國化、搞台獨、不紀念光復、不紀念七七事變、不重視歷史的行列，于北辰現在的言論就不需要評論，但于言論背後的精神，完全就是法西斯主義、社會倒退，台灣社會不能容忍也不能接受。