華爾街大佬投資銀行高管本周齊聚香港舉國際金融界高峰會議，與會的還有香港政府官員和中國金融監管高級官員，會議規模盛大，議題涉及金融穩定、利率和資本市場等廣泛話題。不過，有一點讓人覺得氣氛詭譎：從頭至尾無人提及「中國」話題，這是從上世紀末至今數十年來從未曾出現過的現象。

據《華爾街日報》報導，出席國際金融領袖投資峰會(Global Financial Leaders' Investment Summit)的國際金融巨頭們包括花旗、高盛和摩根史坦利等多家美國投行首席執行官，以及香港、中國的金融監管官員，他們不只對中國的話題隻字未提，對於使他們的工作更加困難的地緣政治緊張局勢更是三緘其口。

波士頓大學(Boston University)資本市場和風險管理專家馬克．威廉（Mark Williams）說，最重要的話題將是中美關係急凍，以及對這些投行的增長前景和總體機會究竟意味著什麼，「這或許不會在正式討論中出現，但顯然會是私下討論的重點」。

報導指出，華爾街投行正被迫小心翼翼地對待中國市場。他們多年來都將中國視為重要的增長市場，但當前在華開展業務的成本暴升：中國對資訊的嚴格控制加大了盡職調查的難度，美國政界人士的強烈反對增加了企業聲譽上的風險，中國經濟不穩定與疫情後重新開放，這些都令人對其長達數十年增長是否能持續產生懷疑。此外，華爾街投行能從中國客戶身上賺到的錢逐漸減少，赴海外上市的大陸企業數量銳減，投行可獲取的費用收入更大幅降低。

令人奇怪的是，此次香港投資峰會上的大多數討論都對這些問題避而不談，包括摩根史坦利、瑞銀集團、高盛、花旗、匯豐與紅杉資本的高管，有稍為觸碰中國的只有Citadel創始人格里芬(Ken Griffin)被詢問對中國的評價時「稱讚了中國管理人員的實力」，以及「中國在太陽能和電動汽車等領域處於領先地位」、「如果你是全球投資者，就必須關注和投資中國市場」等寥寥數語。

總部位於華盛頓的行業組織美國投資公司學會(Investment Company Institute)會長艾瑞克．潘（Eric Pan）表示，這些討論的廣泛性質「符合香港金管局對此次活動的策劃」，在香港可以討論所有的全球性問題，「非常符合香港成為亞洲領先全球金融中心的願望」。

報導說，雖然如此，近年來香港嚴格的新冠防疫措施令一些外國高管望而卻步，一些考慮在香港設立業務的企業轉而選擇了新加坡，2022年在香港運營的美國公司數量降至近20年來的最低水準，投資者減少了對香港股市投資。香港特首李家超也承認香港面臨威脅，但是他認為這是地緣政治風險升溫造成。

報導表示，此次金融峰會是香港當前緊鑼密鼓排程的一部分。週三還將為大型投資者舉辦類似活動。上周香港還舉辦了一場金融科技大會，中美交流基金會(China-United States Exchange Foundation)組織的為期2天的中美論壇也在週四開幕。各項會議上還有多少人會討論投資中國，有待進一步觀察。