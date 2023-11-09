45歲女星楊謹華和從事石油生意的老公Ben結婚5年，恩愛如昔，近日她到馬來西亞遊玩，被發現腹部疑似有點微凸，讓大家都瘋猜是不是有好消息，不過經紀人則否認，笑稱是吃太飽了。

上周新劇拍攝殺青的楊謹華，近日到馬來西亞遊玩，她也不時在社群分享美照，穿著細肩帶貼身洋裝，露出纖細四肢，不過網友卻發現，她的小腹好像微微凸起，因此瘋猜她是不是有喜了，或者只是角度問題。

對此，楊謹華經紀公司回應《三立新聞網》「是吃太飽了」，解釋那是員工旅遊，帶著他們吃吃喝喝，「所以應該是吃太飽了=角度啦」。其實，結婚5年的楊謹華，肚皮動靜一直是外界關注焦點，但對於過多的關心，她也坦言有點壓力。

她表示雖然已經很努力了，但肚皮仍沒動靜，因此一直聽到加油，多少還是有些難過，不過她知道越鑽牛角尖只是徒增痛苦。她也分享和老公經營關係的秘訣，「要不停地分享彼此的生活， 或是兩個人一起去旅行。」