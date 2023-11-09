多賢演繹MICHAEL Michael Kors 假日系列，並搭配 Grayson黑色漆皮浮雕Logo手提包。（Michael Kors 提供／林欣儀台北傳真）

Michael Kors 金色Empire 亮漆皮包，1萬1300元。（Michael Kors 提供／林欣儀台北傳真）

Michael Kors Grayson 金色漆皮浮雕 Logo 手提包附肩包，1萬4900元。（Michael Kors 提供／林欣儀台北傳真）

Grayson 黑色漆皮浮雕 Logo 手提包附肩帶 ，1萬4900元。（Michael Kors 提供／林欣儀台北傳真）

今年春夏美國時尚品牌Michael Kors 透過少量消費者俗稱的「大秀款」Michael Kors Collection （MKC）試水溫，獲得品牌粉絲熱烈歡迎，讓台灣品牌方在秋冬系列放手一博，加碼比上季多50％的款式。上季品牌主要鎖定低調、日常適用的百搭款，部分單品再曝光當日就完售，秋冬除延續春夏買氣引進百搭款之外，又增加適合年末派對的優雅、華麗風格單品，包款方面也回應忠實顧客的需求引進有許多新款式，包含由日前品牌代言人舒淇、TWICE 多賢等演繹的MICHAEL Michael Kors （MMK）假日系列。

Michael Kors Collection秋冬系列以Michael Kors 對於女性的印象為靈感，不論上季或是最新一季的秋冬款式都可見到大量流蘇元素，在最新一季當中可以見到以麂皮打造的流蘇、宛若百褶裙的流蘇群等，許多單品也融入鏡面元素，以此呼應品牌的摩登都會印象，另外品牌也運用高質感面料如初剪羊毛、羔羊毛、等製成斗篷、針織連身衣、襯衫、連衣裙等。MICHAEL Michael Kors （MMK）假日系列則呼應年末的年節氣息，增加許多手工縫製的亮片裙裝、以羽毛點綴的西裝外套等單品，華麗又吸睛。

包款方面熱賣的Mila包也有豹紋圖騰、亮眼森林綠等款式供選擇，過往都以皮革背帶為主的它，也增加皮穿鍊增加包款細節;品牌標誌性的Empire包、 Grayson包等則有亮眼的金屬色，展現都會女性的俐落感。