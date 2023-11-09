今年春夏美國時尚品牌Michael Kors 透過少量消費者俗稱的「大秀款」Michael Kors Collection （MKC）試水溫，獲得品牌粉絲熱烈歡迎，讓台灣品牌方在秋冬系列放手一博，加碼比上季多50％的款式。上季品牌主要鎖定低調、日常適用的百搭款，部分單品再曝光當日就完售，秋冬除延續春夏買氣引進百搭款之外，又增加適合年末派對的優雅、華麗風格單品，包款方面也回應忠實顧客的需求引進有許多新款式，包含由日前品牌代言人舒淇、TWICE 多賢等演繹的MICHAEL Michael Kors （MMK）假日系列。
Michael Kors Collection秋冬系列以Michael Kors 對於女性的印象為靈感，不論上季或是最新一季的秋冬款式都可見到大量流蘇元素，在最新一季當中可以見到以麂皮打造的流蘇、宛若百褶裙的流蘇群等，許多單品也融入鏡面元素，以此呼應品牌的摩登都會印象，另外品牌也運用高質感面料如初剪羊毛、羔羊毛、等製成斗篷、針織連身衣、襯衫、連衣裙等。MICHAEL Michael Kors （MMK）假日系列則呼應年末的年節氣息，增加許多手工縫製的亮片裙裝、以羽毛點綴的西裝外套等單品，華麗又吸睛。
包款方面熱賣的Mila包也有豹紋圖騰、亮眼森林綠等款式供選擇，過往都以皮革背帶為主的它，也增加皮穿鍊增加包款細節;品牌標誌性的Empire包、 Grayson包等則有亮眼的金屬色，展現都會女性的俐落感。
#舒淇 # 多賢 # Michael Kors
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