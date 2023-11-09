刑事局偵查後今年7月、9月帶回4名嫌犯，查扣近千張的毒郵票、毒咖啡、大麻煙油等贓物。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方向上溯源拘提幕後涉嫌與境外聯繫及運輸毒品的李姓及白姓等4名犯嫌到案。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方向上溯源拘提幕後涉嫌與境外聯繫及運輸毒品的李姓及白姓等4名犯嫌到案。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市李姓男子等4人持泰達幣在波蘭購買俗稱「毒郵票」LSD，透過郵寄走私回台以暴利在網路上販售，刑事局偵查後今年7月、9月帶回4名嫌犯，查扣近千張的毒郵票、毒咖啡、大麻煙油等贓物。

刑事警察局電信偵查大隊今年5月間網路巡邏時，發現李嫌等人涉嫌販賣毒品，報請台中地方檢察署指揮偵辦，深入追查後發現李嫌等人涉嫌走私運輸及販賣第二級毒品麥角二乙胺（LSD）毒郵票，與台中市政府警察局第六分局、桃園市政府警察局平鎮分局等單位共組專案小組擴大追查。

專案小組歷經數月蒐證，發現該販毒集團以虛擬貨幣泰達幣向境外波蘭賣家購買毒郵票，再經由郵件夾帶毒品方式寄至臺灣，李嫌等人再以每張新臺幣300至1100元不等價格對外販售，藉此牟取暴利。

專案小組今年7月、9執行二波專案行動，向上溯源拘提幕後涉嫌與境外聯繫及運輸毒品的李姓及白姓等4名犯嫌到案，查扣二級毒品毒郵票952張、大麻成品3瓶、大麻煙油10支、二級毒品毒咖啡包95包、現金新台幣13萬5000元、手機4支、筆電1部，捲菸紙1批、研磨器2個等贓證物，詢後依涉嫌運輸、販賣二級毒品等案解送台中地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，毒郵票屬第二級毒品，食用後會產生幻覺、錯覺、自殘、自殺等毒品反應，嚴重危害人民身心健康，並衍生社會治安相關問題，請國人切勿以身試法，警方將持續強力掃蕩毒品運輸、製造及販賣等不法犯罪集團，防堵毒品流入市面，打造無毒家園。

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