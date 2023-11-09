大陸知名網紅仲尼（黃小灃，Johnny）早期從相親節目《非常完美》出道，近年和烏克蘭籍網紅琳娜結婚生下1女，女方因有著高挑身材，是圈內有名的人氣Coser，近日夫妻倆前往峇厘島度假，仲尼不幸溺斃引發熱議，網友挖出過去他曾在相親節目打槍郭富城老婆方媛的告白，這段影片在網上瘋傳。

有網友翻出仲尼過去的節目片段，發現「天王嫂」方媛也曾參加同檔節目，當年的方媛23歲，頂著一頭亞麻色的長髮和水汪汪的大眼睛出場，她請仲尼上台後舉著板子告白：「你壞壞的眼神讓我感覺到距離，你浪漫的感覺讓我心神不寧，你的多情會給我帶來傷害，可是我依然相信命中注定」，並表示自己知道仲尼喜歡戴耳釘或首飾，所以挑了一個耳釘作為禮物送給他，方媛還提議「我可以幫你戴上嗎？」

戴上耳釘後，方媛再問仲尼：「你真的不選擇我嗎？」仲尼思考了一會問方媛為何選他，方媛表示從頭到尾沒看仲尼是因為不想讓他知道會選他，仲尼直言：「你說你希望在鬧的時候我哄你，當然我會，但是還是做正事各個方面的時候沒有辦法」，方媛聽到後說可以改，但仲尼建議讓她當自己，誇讚方媛很可愛也很漂亮，只是不一定適合彼此。當時方媛的工作是會計，臉蛋和現在相比有些嬰兒肥，影片曝光後網友直呼：「方媛還是蠻漂亮的」、「有點兒像趙麗穎」、「這種都有劇本的吧」。