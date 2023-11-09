2024總統大選越來越逼近，但「藍白合」目前形同卡關。民進黨籍基隆市議長童子瑋（左）表示，賴一直有自己節奏與準備，不管藍白合不合，還是藍白「拖、吵、鬥」，都會做好「一對一」態勢的準備，讓選民認同最有資格及能力的人擔任總統。（徐佑昇攝）

2024總統大選越來越逼近，但「藍白合」目前形同卡關，國民黨籍的基隆市長謝國樑9日回應，他真心希望侯、柯能再坐下來談，他們現在都有各自的民調，和各自的說法，現階段希望他們好，但包括他自己在內的「旁人」不要說太多，很誠心的希望合作能夠成功。

針對藍白合，謝國樑在議會總質詢時休息時間受訪表示，他真心希望侯、柯能再坐下來談，在關鍵時刻他們現在當然都有各自的民調，以及各自的說法，但現階段希望他們好好談，但包括他自己在內的「旁人」不要說太多，他仍然很誠心的希望合作能夠成功。

至於傳出高雄市前市長韓國瑜可能擔任副手，有談到當不分區，謝則表示，目前有各式各樣的說法，無非都是了解到，韓市長對國民黨基層、熱愛中華民國的政治人物那種影響力，韓國瑜市長的影響力無庸置疑。

謝國樑指出，但他真心建議，不管做什麼，想要替韓市長規畫職務，不是壞事，都要獲得韓市長本人的同意，這樣才會比較洽當。

而對於藍白可能不合，賴清德選情是否就穩？身為賴清德子弟兵的民進黨籍基隆市議長童子瑋則表示，賴在選舉一直有自己節奏，準備國政方針及國家希望工程，賴從過去到現在資歷最完整、準備最充分，不管藍白合不合，還是藍白「拖、吵、鬥」，都會做好「一對一」態勢的準備，讓選民認同最有資格及能力的人擔任總統。