原先屋內嬰兒用品、行李箱混雜，整理師透過收納層架恢復室內整潔。（黃晴兒提供）

社團法人中華心希望空間整理顧問協會認證整理師黃晴兒。（黃晴兒提供）

換季最麻煩的時候就是因溫度變化大，出門服裝難搭之外，長短、厚薄不一的服裝單品們也容易造成家中混亂，同時也是衣服山的成因，日本Housekeeping1級認證的整理師晴兒日前透過其粉專分享收納整理的個案，巧妙地僅利用兩組鐵架、收納五心法為居家營造了一個全新的空間。

整理師晴兒表示，在收納時建議可把相似功能的物品放在一起，並培養用完物品把它們放置正確位置的習慣，就能輕鬆找到所需的物品，另外若收納空間不大，則可以考慮從平面堆疊改為立體收納，如在該個案中她以台灣品牌「鐵坊家具」根據根據物品的需要調整層板，並搭配相關配件來增加功能性，之所以選用鐵架，除有免工具可自己DIY、每層平均載重達100公斤等優點外，方便拆卸的優點也十分方便租屋族使用。

擺放物品的方法可參考黃金區域原則，將不常使用的物品放在最上方，將輕的物品放在上層，常用物品放在中層，以及放置較大的物品在底層。這樣的安排方便物品取用和維持整潔;小型物品則可集中收納在抽屜中，抽屜的易拉特性使得取用物品變得方便且不會混亂。