國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作，確保大選順利完成。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作，確保大選順利完成。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作。特勤人員舉起右手宣誓，確保大選順利完成。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作，國安局長蔡明彥校閱。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，國安局長蔡明彥（左二）與國民黨立委游毓蘭（左起）、民進黨立委何志偉、國民黨立委廖婉汝一同視察包括 XR-200 型攜帶式X光機組（見圖）等各式裝備。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場展示國安局新購美軍特種部隊現役 BARRETT MRAD 狙擊槍和 NVLS 熱顯像，與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，搭配新型槍響偵測器，可以在極短時間內定位敵目標予以反制。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場展示國安局新購美軍特種部隊現役 BARRETT MRAD 狙擊槍和 NVLS 熱顯像，與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，搭配新型槍響偵測器，可以在極短時間內定位敵目標予以反制。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場展示 SKYNET 無人機干擾器，維護競選造勢場合的空域安全。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場展示供正副總統候選人車隊掃街拜票用的雙廂貨卡掃街防彈警備車。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場展示供正副總統候選人車隊掃街拜票用的雙廂貨卡掃街防彈警備車，車頂防彈玻璃可自動升降。圖為完整升起防護的情形。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，11隻偵爆犬也將投入選戰維安工作，確保大選順利完成。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，特勤人員展示近身肉搏等訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，特勤人員展示戰技訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演 練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命 保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

國安局特勤中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，現場實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。（黃世麒攝）

2024總統大選即將在1月13日投票，為確保各陣營正副總統參選人的安全，國家安全局特種勤務指揮中心9日舉行代號「安維8號」的「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以「3加1」（3組候選人、1組預備組）編組，男女侍衛官約220人、11隻偵爆犬投入選戰維安工作，確保大選順利完成。

總統大選是我國開放總統直選後，每4年就會遇到的民主盛事，也備受國際社會矚目，各陣營正副總統參選人赴中選會正式登記後，人身安全就由國安局負責維護，尤其是我國曾歷經319槍擊案，以及鄰國日本曾發生前首相安倍晉三助選時遭槍殺身亡的意外事件，面對複雜敏感、重要且艱鉅的安維任務，在「只許成功，不容失敗」的壓力下，也讓特勤中心的責任更加重大。

由於民進黨總統參選人賴清德為現任副總統，所以賴的維安人員包括執行副總統安全維護工作的50多名特勤人員，外加28名新進特勤一起執行。另為因應保護女性副手的需求，4組編組各有4名女性維安人員，一共16人。

特別的是，編成典禮現場展示國安局新購美軍特種部隊現役 BARRETT MRAD 狙擊槍和 NVLS 熱顯像，與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，搭配新型槍響偵測器，可以在極短時間內定位敵目標予以反制，並實地演練候選人在各種選舉場合遭遇歹徒持刀、開槍，或遇酒醉鬧事民眾時的維安應處方式，展現特勤人員「以身作盾」，用生命保衛正副總統候選人安全的訓練成果。