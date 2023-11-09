南韓仁川機場一家航空公司行李貨物搬運包商工作人員，涉嫌撬開托運行李偷竊財物200多次，日前由警方逮捕。

位於南韓首都位於首爾以西的全國第一大機場，竟有工作人員是慣竊！仁川機場警方日前逮捕一名行李搬運工，2年多來下手200多次，撬開托運行李偷東西，總值多達3.73億韓元（新台幣約918.5萬元）。他多半鎖定商務艙旅客托運行李，得手原因往往是行李主人使用「懶人密碼」。

綜合韓聯社、《每日經濟新聞》8日報導，仁川機場警方當天宣布，上週六（4日）逮捕現年41歲的A男，他是航空公司包商行李搬運工人，涉嫌於2021年11月2023年10月6日之間在機場第一、第二航廈撬開乘客行李箱偷走財物，包括珠寶、現金、精品名牌服飾，包括價值4000萬韓元（台幣約98.5萬元）的愛馬仕包包、800萬韓元（台幣約19.7萬元）的香奈兒服裝。

A男在仁川機場某航空公司行李貨品搬運包商工作，平常6人一組裝艙卸貨，他在客機起飛前把行李送進機艙過程趁著同事休息或獨自執行檢查時下手，輸入「0000」或「1111」這2組密碼的得手機率最大，部分行李箱囊甚至未設密碼。大部分受害者都是商務艙乘客。A男把贓物塞在工作服內，偽裝成待洗衣物通過管制區，趁著下班時帶走。

警方去年（2022年）首度接獲旅客報案，後來陸續有10多起類似案件，調閱航空公司工作人員名單與監視器畫面分析後，本月4日收網抓人，在辦公室、住家、車上起出總計218件贓物。A男供稱行竊是為了換取生活費。贓物之中2.1億韓元財務已確認失主，剩餘的原主待尋。警方認為A男曾上網出售贓物，正循線追查流向、確認有無同謀。警方認為可能有很多受害者到了海外才發現行李箱物品遺失，因為不確定遺失地點而無法報警。警方要求仁川機場公司要加強監督行李搬運包商與安檢。

警方人員透露，頭等艙、商務艙旅客的托運行李通常最晚送進機艙，好讓航機落地後優先送出，旅客在目的地可較早提領。擔任副主管的A男犯案前常告訴下屬，他會親自執行最後檢查，進入機艙後卻打開行李偷東西。