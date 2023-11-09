新北市交通事件裁決處今（9）日第34次公告酒駕累犯名單有44人，其中酒駕累犯2次共30人，累犯3次則有14人，裁決處統計今年7月至9月新北市酒(毒)駕共計1548件，較去年同期的1658件略為減少。本次公告名單中，洪新欽、林元兆、吳俊緯皆為10年內酒駕累犯第3次，且3人汽、機車駕照皆均因酒駕被吊(註)銷在案。

裁決處表示，酒駕新法於2022年3月31日上路，針對屢次酒(毒)駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，得公布酒(毒)駕累犯的姓名、照片及違規事實。

另新北市目前已累計公告達684人，其中553件已結案，38件到案辦理分期，其餘134件未結案者均全數移送強制執行，執行金額高達2016萬5700元。

裁決處處長李忠台表示，現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年，因而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛，另年滿18歲同車者最高處新台幣1萬5000元罰鍰。裁決處再次提醒酒後找代駕，平安送到家，勿抱持僥倖心態酒後開車，造成終生遺憾。

新北市、臺北市、桃園市3市酒駕及拒測累犯公布專區分別連結如下：

新北市：https://www.tad.ntpc.gov.tw/Drunk_Drivers.aspx

臺北市：https://www.dot.gov.taipei/News.aspx?n=8E3A7133A22A0C79&sms=97D77E8D19D60170

桃園市：https://traffic-tad.tycg.gov.tw/home.jsp?id=118

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