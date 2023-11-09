因雞蛋買氣下滑，蛋價已連續3周下調，目前產地價降至38.5元、批發價降到48元。農業部畜牧司長張經緯今（9）日表示，目前本土雞蛋的每日生產量達到12萬箱，已可滿足消費者需求，因此在最後一批進口澳洲蛋於本月13日抵達後，就會暫緩進口，未來若有需求將讓業者自行進口。

受進口蛋混蛋及洗產地爭議影響，多縣市團膳業者停用蛋液，導致雞蛋買氣越來越差，近日已連續3周調降產地價格。對於雞蛋議題，張經緯提到，當初與巴西簽訂合約時，是3月下單，4、5月進口後就結束，但與澳洲簽訂的合約是持續至明（2024）年5月31日，不過內容也有提到，若台灣缺蛋狀況有所改善，就不會持續進口。

張經緯指出，目前國內雞蛋的生產量，平均每日為12萬箱，大約是2400萬顆蛋，已足以供應消費者需求，因此在最後一批澳洲蛋於11月13日抵達後，就會暫緩進口。

張經緯說，若未來再度發生缺蛋狀況，將交由業者自行進口，以滿足消費者需求，但還是希望業者以國產雞蛋為主。